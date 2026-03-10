川普要商船「帶種」穿越荷姆茲海峽！ 油輪疑用這招偷偷通過

美國總統川普稱沒什麼好怕的，要商船「帶種一點」（show some guts）勇敢穿越荷姆茲海峽。（路透）

荷姆茲海峽為全球最重要的能源運輸通道之一，在美伊戰爭爆發後，受戰火波及，仰賴荷姆茲海峽運輸的石油、天然氣也因此暴漲。不過美國總統川普稱沒什麼好怕的，要商船「帶種一點」（show some guts）勇敢穿越海峽，有網友觀測顯示，許多商船疑似關閉船舶自動識別系統（AIS），悄悄穿越荷姆茲海峽。

荷姆茲海峽受戰火波及，伊朗威脅全面封鎖，導致商船避行，由於荷莫茲海峽為全球20%石油的運輸必經之地，油價大幅飆升，一度突破每桶100美元關卡；美國總統川普週一（9日）接受CBS新聞專訪時表示，他認為對伊朗的戰爭「幾乎已經結束」，並指出華府目前的進展「遠遠領先」他先前預估的4至5週時間表。

川普同時呼籲商船「帶種」勇敢穿越荷莫茲海峽，他強調，美軍已擊沉伊朗海軍的所有船艦，並摧毀80%的飛彈發射器，船隻應趕緊採取行動，「沒什麼好怕的」。

有網友分析過去24小時荷姆茲海峽船隻通過狀況，油輪在進入海峽前會關閉其AIS，通過後再重新打開，實際流量遠高於預期，但沒有人能夠即時追蹤它們。

