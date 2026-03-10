戰火第11天！伊朗拒與美談判 警告飛彈攻擊將持續

伊朗群眾9日聚集在德黑蘭市中心的革命廣場（Enghelab Square），揮舞國旗表達對新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）的支持。伊朗官方展現強硬民意基調，並明確表示在遭逢斬首打擊後，目前已將與美國的外交談判剔除於議程之外。（法新社）

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）10日表示，德黑蘭目前與美國的談判「不在議程上」，並警告只要戰事持續，伊朗將繼續以飛彈攻擊美國與以色列目標。

《法新社》報導稱，隨著美伊戰爭進入第11天，阿拉奇週二接受媒體採訪時指出，與美國對話已不再列入議程。阿拉奇強調德黑蘭在過去談判中留下了「非常痛苦的經驗」，尤其是2月28日美以發動打擊導致最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）身亡，且當時阿曼（Omani）調停人正預告談判取得進展，這場攻擊隨後使戰火蔓延至整個中東。

飛彈攻擊持續 伊朗稱此舉為「自衛」

報導指出，伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）向國營電視台表示，伊朗並非侵略方，目前的行動皆為防衛性質。外長阿拉奇在接美國公共廣播電視公司新聞台（PBS News）採訪時則堅持，伊朗已做好充分準備，只要戰事有其必要，就會持續以飛彈攻擊美國與以色列目標。

這場戰火已對區域航運造成實質衝擊。根據統計，全球約有20%的原油運輸行經戰略要道荷姆茲海峽，自戰火爆發以來，該海峽航運已出現嚴重受阻。伊朗部隊多次針對行經該水道的油輪發動攻擊，導致這條關鍵能源動脈的運輸安全面臨高度風險。

伊朗副外長加里巴巴迪證實，包括中國、俄羅斯及部分區域國家已嘗試與德黑蘭接觸，希望能促成停火或停止這場戰爭。儘管多國表態願意介入調停，但在談判大門關閉的情況下，德黑蘭仍重申將持續捍衛自身領土完整。

