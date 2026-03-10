李逸洋投書日媒紀念311 台日友好重要轉折點

駐日代表李逸洋。（資料照）

2011年發生的日本東北大地震今年滿15年，駐日代表李逸洋今天投書日媒表示，台灣與日本在困難時刻互相扶持，形成了患難與共的關係，也成為世界友好關係的典範。也正因為這次災害，台日的友誼迅速加深，許多人甚至認為，日本東北大地震成為台日關係的重要轉折點。

李逸洋在《每日新聞》投書中表示，日本東北大地震是日本戰後最嚴重的複合型災害。震災發生後，台灣民眾立即展開大規模的援助行動，義援金總額達到約68億5000萬元（以當時匯率計算，超過200億日圓），居世界之冠。也正因為這次災害，台灣與日本的友誼迅速加深，許多人甚至認為，日本東北大地震成為台日關係的重要轉折點。

直到今天，日本方面仍常常會問「為什麼台灣人會向日本捐出如此龐大的善款？」這或許與台灣社會重視「知恩圖報」的文化有關。1999年台灣中部發生大地震時，日本第一時間派遣救援隊赴台，提供溫暖而及時的人道援助。因此，當日本東北大地震發生時，台灣民眾立刻行動起來，以實際行動回報這份恩情。各地紛紛出現寫著「日本加油！」的訊息，表達對災民的支持與團結。也因此，日本社會逐漸加深了對台灣的理解，許多人認為台灣才是真正的朋友。

李逸洋表示，台灣與日本在困難時刻互相扶持，形成了患難與共的關係，也成為世界友好關係的典範。當新冠疫情席捲全球時，台灣向日本捐贈200萬枚口罩；而日本政府也向台灣提供超過420萬劑疫苗，展現彼此互助的精神。

日本東北大地震10年後的2021年3月，中國宣布禁止進口台灣鳳梨。當時許多日本民眾紛紛表示「是回報台灣的時候了」，在安倍晉三前首相的呼籲下，日本社會掀起購買台灣鳳梨的熱潮。如今，日本已成為台灣鳳梨最大的出口市場。

此外，台灣與日本許多地方自治體簽署了友好交流協定。許多台灣旅客也透過觀光方式支持東日本震災的復興。2025年東北6縣的外國旅客住宿人次達277萬2360人，較前1年增加21.8%，創下歷史新高。其中台灣旅客連續2年占約一半，位居第一。

李逸洋強調，隨著台日民間交流日益緊密，雙方在經濟、貿易與供應鏈等領域的合作也持續深化。未來面對全球氣候變遷與地緣政治風險等挑戰時，台灣與日本仍將持續緊密合作，建立能夠提升世界災害韌性的典範模式。

