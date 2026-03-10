為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    李逸洋投書日媒紀念311 台日友好重要轉折點

    2026/03/10 16:38 駐日特派員林翠儀／東京10日報導
    駐日代表李逸洋。（資料照）

    駐日代表李逸洋。（資料照）

    2011年發生的日本東北大地震今年滿15年，駐日代表李逸洋今天投書日媒表示，台灣與日本在困難時刻互相扶持，形成了患難與共的關係，也成為世界友好關係的典範。也正因為這次災害，台日的友誼迅速加深，許多人甚至認為，日本東北大地震成為台日關係的重要轉折點。

    李逸洋在《每日新聞》投書中表示，日本東北大地震是日本戰後最嚴重的複合型災害。震災發生後，台灣民眾立即展開大規模的援助行動，義援金總額達到約68億5000萬元（以當時匯率計算，超過200億日圓），居世界之冠。也正因為這次災害，台灣與日本的友誼迅速加深，許多人甚至認為，日本東北大地震成為台日關係的重要轉折點。

    直到今天，日本方面仍常常會問「為什麼台灣人會向日本捐出如此龐大的善款？」這或許與台灣社會重視「知恩圖報」的文化有關。1999年台灣中部發生大地震時，日本第一時間派遣救援隊赴台，提供溫暖而及時的人道援助。因此，當日本東北大地震發生時，台灣民眾立刻行動起來，以實際行動回報這份恩情。各地紛紛出現寫著「日本加油！」的訊息，表達對災民的支持與團結。也因此，日本社會逐漸加深了對台灣的理解，許多人認為台灣才是真正的朋友。

    李逸洋表示，台灣與日本在困難時刻互相扶持，形成了患難與共的關係，也成為世界友好關係的典範。當新冠疫情席捲全球時，台灣向日本捐贈200萬枚口罩；而日本政府也向台灣提供超過420萬劑疫苗，展現彼此互助的精神。

    日本東北大地震10年後的2021年3月，中國宣布禁止進口台灣鳳梨。當時許多日本民眾紛紛表示「是回報台灣的時候了」，在安倍晉三前首相的呼籲下，日本社會掀起購買台灣鳳梨的熱潮。如今，日本已成為台灣鳳梨最大的出口市場。

    此外，台灣與日本許多地方自治體簽署了友好交流協定。許多台灣旅客也透過觀光方式支持東日本震災的復興。2025年東北6縣的外國旅客住宿人次達277萬2360人，較前1年增加21.8%，創下歷史新高。其中台灣旅客連續2年占約一半，位居第一。

    李逸洋強調，隨著台日民間交流日益緊密，雙方在經濟、貿易與供應鏈等領域的合作也持續深化。未來面對全球氣候變遷與地緣政治風險等挑戰時，台灣與日本仍將持續緊密合作，建立能夠提升世界災害韌性的典範模式。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播