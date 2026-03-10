不再考慮和美國談判 伊朗再襲波斯灣鄰國嗆聲：無限期開火！

伊朗外交部長阿拉奇。（路透）

中東戰火升溫，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）日前才為攻擊波斯灣鄰國道歉，宣稱不會再發動攻勢，但沒多久又傳出襲擊事件。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）近日還撂話無限期開火，拒絕與美國坐下來談判。

阿拉奇美東時間9日接受美國公共廣播電視公司（PBS）專訪，首先他針對哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接任最高領袖一事表示，穆吉塔巴將延續父親的領導風格，現在大家都在等待新任最高領袖的公開談話，相關內容相信很快就會發布。阿拉奇聲稱，現在伊朗有數百萬人走上街頭，支持新任最高領袖，支持革命衛隊對抗美國和以色列的侵略行為。

請繼續往下閱讀...

當PBS詢問穆吉塔巴及新的領導階層是否有意和美國政府就停火坐下來談判時，阿拉奇表示再次和美國人談判不會是選項，因為過去的經驗告訴他們美國不可信，「去年6月（美軍對伊朗地下關鍵核設施發動大規模精確打擊），我們與他們進行了談判，但他們在談判過程中襲擊了我們。今年，他們又試圖說服我們這次情況不一樣，他們承諾沒有任何攻擊我們的意圖，並且他們希望和平解決伊朗核問題，找到談判解決方案。我們最終接受了。但是，經過三輪談判，儘管美方談判團隊自己也承認我們取得了重大進展，他們仍然決定攻擊我們。所以我們不再考慮與美國人談判了。」

阿拉奇還嗆聲無限期開火，他們已做好萬全準備，只要有需要，不管耗時多久，他們都會繼續用飛彈發動攻擊，直到達成目標。但阿拉奇並未透露他們所謂的「目標」具體為何。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法