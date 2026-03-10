46歲教授「換上高中制服」潛入男校偷拍鮮肉學生 被抓包急下跪！

香港中文大學教授李兆恆喬裝成高中生混入男校偷拍男學生。（圖翻攝自X平台）

香港一間知名大學的教授，日前到澳洲雪梨度假，竟喬裝成高中生混入當地學校偷拍男學生，被抓包後趕緊下跪道歉。這起事件曝光後掀輿論譁然，目前該名教授已被原本任職的學校停職。

綜合外媒報導，香港中文大學商學院金融學系46歲教授李兆恆（Siu Hang Li），上週遭雪梨警方逮捕。據了解，李兆恆今年2月下旬到雪梨度假，期間潛入4所男校，偷拍至少36名男學生的照片，警方是在雪梨文法學校（Sydney Grammar School）校園內將其逮捕，當時他身穿該校校服，偽裝成高中生，但其鬼祟行為被一名教師識破報警，被抓包後李兆恆還當場下跪道歉。

請繼續往下閱讀...

警方還在李兆恆下榻的飯店找到聖依內修斯學院（Saint Ignatius College Riverview）、雪梨男子高中（Sydney Boys High School）、三一文法學校（Trinity Grammar）這3間頂尖學校的校服，顯示他還曾喬裝潛入前述這3所學校。被逮捕後，李兆恆坦承犯行，表示這是他的「個人愛好」。之後李兆恆被雪梨法院判處18個月「有條件釋放令」（Conditional Release Order，CRO），並於本月6日返回香港。

經查，這不是李兆恆第一次潛入男校，早在2020年他就曾穿雪梨文法學校的制服出現在校園，當時也被該校師長發現通報給警方。而香港中文大學得知此事後，隨即將李兆恆停職，並成立專門委員會調查李兆恆。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法