    首頁 > 國際

    Aramco：荷姆茲海峽若繼續封鎖 全球油市將受到「災難性影響」

    2026/03/10 16:10 編譯張沛元／台北報導
    沙烏地阿美石油公司執行長納瑟呼籲重啟荷姆茲海峽，以免全球石油市場受到「災難性影響」。（路透檔案照）

    全球最大石油出口商、沙烏地阿拉伯國營的沙烏地阿美石油公司（Aramco）10日表示，倘若荷姆茲海峽的航運持續因伊朗戰事而中斷，將對世界石油市場帶來「災難性影響」。

    阿美石油公司執行長納瑟（Amin Nasser）在法說會上告訴記者，被中斷的不僅是航運與保險業，也「勢必會對航空、農業、汽車與其他行業產生劇烈的連鎖反應」。

    納瑟表示，全球石油庫存處於5年來低點，而伊朗戰事危機將導致該庫存以更快速度減少，是故恢復荷姆茲海峽的航運至為重要。

    納瑟說：「這（指荷姆茲海峽遭伊朗封鎖）將給世界石油市場帶來災難性影響，而且（該海峽航運）中斷的時間愈長，全球經濟受到影響就愈嚴重。」

    納瑟還說，該公司在沙國國內最大的煉油廠拉斯塔努拉煉油廠（Ras Tanura）上週遭攻擊後引發的小火，已被迅速撲滅與獲得控制，並稱該煉油廠正處於重啟過程中。

    就在納瑟發言前，阿美石油公司公佈年度盈餘下降12%，主因在於原油價格下跌。該公司還宣布將回購至多價值30億美元（約台幣952.56億元）的股票，為其史上首次股票回購。

