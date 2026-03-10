赴日變貴又麻煩？「JESTA」2028年上路 審核未過將拒絕登機

日本機場旅客及工作人員，示意圖。（彭博）

日本政府為因應觀光客激增並強化國境安全，今（10）日內閣正式通過《出入境管理及難民認定法》修正案。針對包含台灣、美國等70多個免簽國家及地區，引進名為「日本電子旅行授權系統」（JESTA）的新機制，同時提高外國人永久居留的申請費用。

綜合日媒報導，「日本電子旅行授權系統」（Japan Electronic System for Travel Authorization，JESTA）將於2028年正式實施，日本政府也計劃收取相關手續費。屆時免簽旅客在出發前往日本的前幾天，必須先在網路上提供護照資訊、入境目的與行程安排，出入國在留管理局將核實旅客是否有虛假申報或非法居留紀錄，若審核通過，旅客會收到電子授權始可登機；若未獲授權，航空公司將依法拒絕旅客登機，違者將面臨罰款。

請繼續往下閱讀...

統計顯示，2025年以觀光等目的入境日本的外國人高達3846萬人，其中約8成來自免簽證國家與地區。日本政府強調，此舉能預先攔截有意非法滯留者，並將大幅縮短抵達日本機場後的現場審查排隊時間。

除了入境系統更動，本次修法對長期在留的外國人也祭出高額規費調整。法案計畫於2026年4月起實施新的規費標準：永久居留許可申請費由1萬日圓調漲至30萬日圓；在留資格更新或變更費用從6000日圓調整至最高10萬日圓。日本當局解釋，調整費用是為因應未來通膨並充實行政服務品質。未來具體金額將由政府法令決定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法