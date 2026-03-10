誰才是最後贏家？美伊戰爭恐變消耗戰 俄羅斯這關鍵紅利正擴大

伊朗婦女在德黑蘭的集會中，高舉已故最高領袖哈米尼（左）與其子暨繼任者穆吉塔巴（右）的肖像。華府原預期針對高層的斬首打擊能引發政權垮台，但強硬派順利接班，顯示美國嚴重低估了伊朗的政治韌性。（美聯社）

美國與伊朗在這場中東戰事中，皆對彼此的底線出現重大戰略誤判。《華爾街日報》分析指出，華府原預期斬首行動能迅速削弱敵方，但德黑蘭仍維持反擊能力，這使得衝突恐將演變為長期消耗戰，而俄羅斯恐成這場能源危機的主要受益者。

這場捲入至少12國的衝突已進入第2週。美國官員原先期盼，2月28日針對伊朗最高領導層的斬首式打擊，能引發伊朗政權垮台或促使務實派妥協。然而，接班的強硬派穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）不僅誓言報復，國內也未爆發推翻伊斯蘭共和國的動亂，顯示華府的預期與現實出現落差。

請繼續往下閱讀...

與此同時，伊朗的戰略也出現盲點。德黑蘭當局企圖透過打擊波斯灣國家的機場與能源設施，迫使這些君主制國家施壓川普接受停火條件。但波斯灣國家展現出乎意料的防禦力，成功攔截多數無人機與飛彈，不僅未屈服，反而警告將採取報復行動，令伊朗的以戰逼和策略未能奏效。

雙方皆拒絕妥協 戰事恐陷數月長期消耗戰

隨著雙方皆宣稱能撐得比對手更久，這場衝突正走向長期消耗戰的風險之中。華府堅稱將徹底擊敗敵人，而魯塞爾智庫「國際危機組織」（ICG）伊朗計畫主任瓦艾斯（Ali Vaez）指出，伊朗的盤算是試圖消耗美國與以色列的防空攔截彈，進而主導停火條件。雙方在軍事與政治上的互不相讓，使得短期內達成停火協議的可能性急遽降低。

前俄羅斯央行顧問、現任卡內基俄羅斯歐亞中心研究員亞歷普羅科彭科（Alexandra Prokopenko）分析指出，若戰事持續延長，俄羅斯總統普廷可能成為主要受益者。她警告，長期的消耗戰恐將大量消耗西方國家的軍事庫存，轉移國際社會對烏克蘭戰場的注意力。更關鍵的是，中東戰火引發的全球石油與天然氣價格波動，可能為克里姆林宮帶來豐厚利潤，使西方經濟體更難擺脫對俄羅斯能源的依賴。

這場消耗戰的最壞情境正逐漸浮現，伊朗的軍事行動已導致掌握全球約5分之1石油與液化天然氣運輸的荷姆茲海峽航運面臨受阻風險。俄羅斯能源專家瓦庫連科（Sergey Vakulenko）警告，弱勢方僅需少量無人機與反艦飛彈，便可能長期干擾國際關鍵航道。除非美國及其盟友發動極具風險的地面行動，否則這類航運阻斷風險將持續對全球經濟構成實質威脅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法