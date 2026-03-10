為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    平壤往返北京國際列車12日起復駛 時隔6年疫後重啟

    2026/03/10 15:43 中央社
    往返北韓平壤與中國北京之間的國際列車將於12日起恢復運行。圖為金正恩2018年搭乘國際列車抵達北京。（美聯社檔案照）

    往返北韓平壤與中國北京之間的國際列車將於12日起恢復運行。圖為金正恩2018年搭乘國際列車抵達北京。（美聯社檔案照）

    韓國中央日報中文網今天報導，往返北韓平壤與中國北京之間的國際列車將於12日起恢復運行。這是列車於COVID-19疫情後時隔約6年重啟，中國與北韓關係今後可望趨於活躍。

    據報導，中國國家鐵路集團客戶服務中心相關人士10日向韓聯社表示，平壤往返北京國際列車將於12日起恢復運行。列車計劃星期一、三、四、六運行，每星期4班。

    報導引述中鐵集團客服中心人士表示，列車將於北京時間下午5時26分從北京出發，次日下午約6時抵達平壤。列車將在中國遼寧省丹東停靠一次。丹東隔鴨綠江與北韓新義州相望，是中國與北韓的邊境城市。

    這名人士表示，僅最後兩節車廂用於旅客運輸，「該列車將優先用於外交人員等公務目的人員運輸，若座位有剩餘，也可考慮向普通乘客發售」。

    據報導，普通乘客若想乘坐列車須在丹東上車，而非北京。

    這是自COVID-19疫情擴散導致停運後，連接中國與北韓的國際列車時隔約6年首次恢復運行。

    報導並引述日媒稱，在北韓以COVID-19疫情為由限制外國人士入境之前，造訪北韓的外國人士以中國人最多，但疫情之後北韓未再接待中國遊客，「今後中國與北韓關係有望趨於活躍」。

    報導還提到，平壤往返北京國際列車此前經由丹東和新義州連接兩國首都，一直為兩國代表性的陸路交通通道。北韓在疫情擴散後長期封鎖邊境，國際列車運行也隨之中斷。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播