日本也有藍白？高市內閣3人看WBC 在野黨怒轟「辭職下台」

3名高市內閣大臣去東京巨蛋觀看WBC，被日本在野黨人士進行猛烈攻擊。（法新社、圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽在日本東京巨蛋開打，行政院長卓榮泰為應援台灣隊，7日低調自費赴日觀賽，卻觸發藍白2黨與中國政府敏感神經，連日發聲怒轟。無獨有偶，3名高市內閣大臣去東京巨蛋觀看WBC，事後遭日本在野黨人士猛烈攻擊，甚至有人發文怒斥應該「辭職下台」，引發日本社會譁然。

綜合日媒報導，由立憲民主黨與公明黨眾議員組成的「中道改革連合」，其黨魁小川淳昨（9日）在眾議院預算委員會質詢時，先是指出日本首相高市早苗，臨時取消日本隊7日在迎戰南韓隊的WBC開球儀式，他認為這是高市基於中東情勢作出的判斷，進一步詢問，高市是否有私下去現場觀賽，高市則回應沒有。

根據會議影片顯示，小川淳事後開始不斷詢問在場的13名內閣閣員，是否有人前往東京巨蛋觀看WBC賽事，起初只有財務大臣片山皐月舉手回應，後來官房長官木原稔與經濟財政政策擔當大臣城內實，也陸續舉手表示曾前往現場觀賽。對此，小川淳打算以「從危機管理角度來看」為由提出質疑，但因為質詢時間已到，被委員長強制打斷。

報導指出，木原稔在會後記者會上回應此事，他先是透露自己是在8日前往東京巨蛋觀看WBC，接著強調「在危機管理」等部分，並沒有因此事造成任何影響，「作為官房長官，包括昨日（指他去觀賽當天）在內，我始終能夠迅速收到聯絡與報告，並在緊急情況下，也能採取必要的應對體制，確保政府的危機管理不會受到影響。」

這段質詢影片曝光後，迅速在日本社群平台掀起熱烈討論。其中，一名前國際律師、多次參選落敗的日本社民黨成員西美友加，在X平台（原推特）轉發相關質詢報導後，還發文痛批，這3名去現場觀看WBC的閣員，應該要為此職辭下台，偏激發言引起立即引起大批網友議論與球迷炎上，並留言譴責小川淳與西美友加的荒謬說詞。

網友紛紛表示，「大選慘敗不是沒有原因」、「原來日本刑法有WBC觀戰罪喔」、「現在看個WBC也算犯罪嗎（笑）」、「比起質詢這種事，不如討論物價問題」、「這些在野黨人士跟中國共產黨一樣管很寬」、「去經典賽現場觀賽就要下台，那日本天皇一家怎麼辦？」、「如果去WBC現場看一次比賽就犯罪，那我應該被判死刑了」、「老實說，就算是國會議員，人家用自己私人休假時間去看棒球比賽，完全是他的自由吧」。

此外，有數名網友在X平台，用日文PO文砲轟台灣行政院長卓榮泰，指控他涉嫌花費百萬公帑包機到日本快閃看WBC，還對外稱聲這個「私人行程」並未會見任何日本政治人物，認為他的行為會引起中國怒火、惡化台海和平。不過相關貼文隨即湧入大量日本網友吐槽，除了質疑他們是故意帶風向的假帳號，還指出其發布言論與邏輯，跟小川淳、西美友加非常相似，另表態日本歡迎所有想為自己國家隊選手比賽應援的人來訪。

