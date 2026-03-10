范斯還是魯比歐？ 川普晚宴拋問題 2028接班布局浮現

美國總統川普去年於白宮橢圓形辦公室，與副總統范斯（左）及國務卿魯比歐（右）同框。隨著川普頻繁向金主打探兩人政治優劣，這場2028年接班布局已提前浮現。（美聯社資料照）

美國總統川普日前在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）俱樂部的一場募款晚宴上，向在場支持者詢問一個問題：副總統范斯（JD Vance）和國務卿魯比歐（Marco Rubio），誰更適合代表共和黨參選2028年總統。知情人士透露，現場對魯比歐的掌聲更為熱烈，讓這場接班布局提前浮現。

根據《華爾街日報》報導，在美軍2月28日對伊朗發動攻擊後不到一天，川普便在餐會上拋出這項接班考題。雖然距離大選還有兩年半，但川普已頻繁向幕僚與金主詢問副總統與國務卿的政治優勢與弱點。這項舉動迫使這兩名具備野心的年輕共和黨人，在黨內展開實質的政治競爭。

身為現任副總統，范斯在初選早期民調中被視為熱門人選。他在保守派陣營中擁有強大後盾，包含川普長子小川普（Donald Trump Jr.）等核心側翼皆表態力挺。兼任共和黨全國委員會（RNC）財務主席的范斯，近期更在一場募款活動中吸金約600萬美元，展現其雄厚的基層與資金實力。

魯比歐則在川普第二任期的外交核心事務中扮演吃重角色。川普近期對他展現高度賞識，甚至公開向幕僚表示，他認為魯比歐將成為「史上最佳國務卿」。在主導空襲伊朗與處置委內瑞拉等重大決策時，魯比歐均親自在場陪伴川普，而范斯僅透過視訊參與，顯示魯比歐在關鍵時刻的極高曝光度。

孤立主義對決傳統鷹派 決定未來十年路線

報導中指出，這場競爭本質上是共和黨戰略路線的物理拉扯。范斯代表反干預的民粹主義，對介入海外衝突持保留態度；魯比歐則堅持傳統的鷹派外交願景。今年11月的期中選舉將是范斯穩固接班地位的重要測試，若選情受挫，黨內尋求替代人選的聲浪將改變2028年的最終權力分配。

