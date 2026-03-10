為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    范斯還是魯比歐？ 川普晚宴拋問題 2028接班布局浮現

    2026/03/10 13:00 編譯陳成良／綜合報導
    美國總統川普去年於白宮橢圓形辦公室，與副總統范斯（左）及國務卿魯比歐（右）同框。隨著川普頻繁向金主打探兩人政治優劣，這場2028年接班布局已提前浮現。（美聯社資料照）

    美國總統川普去年於白宮橢圓形辦公室，與副總統范斯（左）及國務卿魯比歐（右）同框。隨著川普頻繁向金主打探兩人政治優劣，這場2028年接班布局已提前浮現。（美聯社資料照）

    美國總統川普日前在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）俱樂部的一場募款晚宴上，向在場支持者詢問一個問題：副總統范斯（JD Vance）和國務卿魯比歐（Marco Rubio），誰更適合代表共和黨參選2028年總統。知情人士透露，現場對魯比歐的掌聲更為熱烈，讓這場接班布局提前浮現。

    根據《華爾街日報》報導，在美軍2月28日對伊朗發動攻擊後不到一天，川普便在餐會上拋出這項接班考題。雖然距離大選還有兩年半，但川普已頻繁向幕僚與金主詢問副總統與國務卿的政治優勢與弱點。這項舉動迫使這兩名具備野心的年輕共和黨人，在黨內展開實質的政治競爭。

    身為現任副總統，范斯在初選早期民調中被視為熱門人選。他在保守派陣營中擁有強大後盾，包含川普長子小川普（Donald Trump Jr.）等核心側翼皆表態力挺。兼任共和黨全國委員會（RNC）財務主席的范斯，近期更在一場募款活動中吸金約600萬美元，展現其雄厚的基層與資金實力。

    魯比歐則在川普第二任期的外交核心事務中扮演吃重角色。川普近期對他展現高度賞識，甚至公開向幕僚表示，他認為魯比歐將成為「史上最佳國務卿」。在主導空襲伊朗與處置委內瑞拉等重大決策時，魯比歐均親自在場陪伴川普，而范斯僅透過視訊參與，顯示魯比歐在關鍵時刻的極高曝光度。

    孤立主義對決傳統鷹派 決定未來十年路線

    報導中指出，這場競爭本質上是共和黨戰略路線的物理拉扯。范斯代表反干預的民粹主義，對介入海外衝突持保留態度；魯比歐則堅持傳統的鷹派外交願景。今年11月的期中選舉將是范斯穩固接班地位的重要測試，若選情受挫，黨內尋求替代人選的聲浪將改變2028年的最終權力分配。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播