中國4歲女童鼾聲過大、高血壓就醫 竟查出是男孩

中國安徽省一名4歲女童近日因睡覺鼾聲過大，睡眠監測發現高血壓，父母帶她到醫院檢查，沒想到女童染色體竟顯示為男孩。醫師稱，女童是得到一種罕病——17α-羥化酶缺乏症，指出該女童沒有子宮、輸卵管，陰道呈現盲端，後續需要選擇性別進行手術。

綜合中媒報導，家人帶女童到中國科學技術大學附屬第一醫院（安徽省立醫院）檢查發現，她的染色體核型檢查結果為46,XY，而正常女性的染色體應該是46,XX，這意味該女童在染色體性別上是男孩。同時，因為女童內生殖器是發育不全的性腺，睪酮合成不足，不能合成男性外生殖器，因此她的外生殖器呈現女性外陰。

兒科醫師解釋，女童得的是一種罕見疾病——17α-羥化酶缺乏症，是先天性腎上腺皮質增生症（CAH）的一種，會有高血壓、低血鉀和性特徵發育異常的情形。該病例大多為成年人因「不孕」或「原發性無月經」等原因就診，在兒童時期診斷的病例極為少見。

醫師表示，可以透過激素替代治療和選擇性別進行手術治療，目前，女童正透過激素治療控制高血壓。

