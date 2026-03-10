不想打伊朗？川普坦言范斯「較不熱衷」 共和黨路線掀討論

美國總統川普與副總統范斯（右）7日在德拉瓦州多佛空軍基地，向6名在科威特遭伊朗無人機襲擊喪生的美軍士兵致敬。（路透）

美國總統川普9日表示，副總統范斯（JD Vance）在伊朗戰爭初期與他「理念上有些不同」，並坦言范斯對美國參與攻擊伊朗「沒有那麼熱衷」，但他同時否認兩人之間存在重大分歧。

根據《美聯社》報導，川普在佛羅里達州多羅（Doral）的俱樂部受訪時指出，范斯在哲學理念上與他略有不同，可能對發動空襲「沒那麼熱衷」，但他強調決定與以色列聯手攻擊伊朗是不得不做的選擇，並堅稱兩人目前在戰略上相處得非常好。

范斯曾反對海外干預 憂心重蹈伊拉克覆轍

范斯身為美國陸戰隊退伍軍人，長期主張美國應減少干預海外衝突。他在2023年曾撰文指出，他支持川普是因為相信川普「不會魯莽地派遣美國人到海外作戰」。在空襲前夕，范斯更對媒體表示美國絕無可能像過去伊拉克戰爭一樣陷入長期泥沼，反映出他對「美國優先（America First）」路線的堅持。

報導指出，隨著開戰進入第10天，這場戰事已引發部分共和黨人關注。在2028年總統提名的背景下，黨內對於「美國優先」的孤立主義傾向是否能容納這場戰爭再受討論。儘管范斯在公開場合維護總統決策，但川普對其保留態度的描述，反映共和黨內對海外軍事介入的不同看法。

目前美國政府對於戰爭進程釋出了不同的說法。川普在8日晚間先是告訴共和黨議員「我們贏得還不夠」，隨後在面對市場動盪時，又改口稱這場戰爭僅是一場「短期遠征（Short-term excursion）」。范斯則在訪談中拒絕將此次行動與阿富汗或伊拉克的長期戰爭相比，強調總統有明確定義的戰略目標。

川普對德黑蘭的強硬立場自其首任任期擊殺伊朗將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）以來始終一致。研究機構專家指出，儘管范斯對海外用兵持保留態度，但川普本身對伊朗具備長期的個人與戰略敵意，並非單純受外交策士或以色列總理納坦雅胡影響。川普9日再度重申，儘管范斯在理念上有些許不同，他仍認為開戰是終結長期威脅的必要手段。

