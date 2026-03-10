165死慘劇新影片流出！ 專家指美軍戰斧飛彈誤擊伊朗學校

影像顯示米納卜（Minab）空襲現場的飛彈特徵（左），與先前出現在德黑蘭上空的美軍戰斧巡弋飛彈（右）高度吻合。（圖取自Bellingcat）

新曝光的影片顯示，一枚疑似美軍戰斧巡弋飛彈擊中伊朗南部一處建築，距離造成至少165人死亡的學校爆炸地點僅數公尺。專家指出，這項影像證據提高了美軍可能涉及該起攻擊的可能性，也使相關分析結果與白宮先前的說法出現矛盾。

《美聯社》（AP）報導，調查組織「Bellingcat」研究員波爾（Trevor Ball）分析一段由伊朗媒體發布的影片，認為畫面中出現的彈體特徵與戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈相符。AP隨後透過衛星影像、建築外觀與周邊地標進行地理定位，確認影片拍攝於伊朗南部米納卜（Minab）一處地點，且當時學校附近已冒出黑煙。專家指出，在目前戰場上，美軍是唯一已知使用戰斧飛彈的部隊。

該起爆炸發生於2月28日戰爭初期，地點緊鄰伊朗革命衛隊基地與海軍營房。一名熟悉內部討論的美國官員向AP表示，美軍內部評估認為，造成165人死亡的攻擊「很可能」由美方所為。衛星影像顯示，該校可能是在美軍對鄰近複合設施發動一連串空襲時遭波及，成為戰爭初期造成大量平民傷亡的事件之一。

川普否認美軍責任 宣稱伊朗也擁有該型飛彈

美國總統川普9日在記者會上表示，他認為爆炸可能是伊朗造成，並指稱伊朗彈藥精準度「非常差」。川普並宣稱戰斧飛彈屬於「通用型（Generic）」武器，表示伊朗也可能擁有該型飛彈。不過戰斧飛彈製造商雷神公司（Raytheon）雖曾將該武器出售給日本與澳洲等盟友，目前並無證據顯示伊朗已取得或能操作這種美製巡弋飛彈。

美國中央司令部先前曾發布照片，顯示隸屬林肯號（USS Abraham Lincoln）航艦打擊群的「斯普魯恩斯號」（USS Spruance）驅逐艦在2月28日發射戰斧飛彈。該艦當時的位置位於米納卜學校的打擊範圍內。五角大廈目前已啟動平民傷害評估程序，通常代表軍方初步判定美軍可能涉及相關事件。

牛津大學國際法學者迪爾（Janina Dill）指出，即使攻擊者將學校誤判為鄰近軍事目標，仍可能構成嚴重違反國際法，因為攻擊方有義務在行動前確認目標性質。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）則表示，美軍正在進行「史上最致命且精確的空襲」，並強調不會受制於「所謂的國際機構」或「交戰守則」，將採取必要行動贏得戰爭。

伊朗南部米納卜（Minab）一所女子小學於2026年2月28日疑遭美以聯軍襲擊後，搜救人員與居民在廢墟中搜尋生還者。（美聯社）

