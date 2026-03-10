蛇蠍美人摩鐵連環毒害5男！ 20歲女曾問AI下毒手法成鐵證

南韓一名女子在汽車旅館房內下藥毒害至少3名男性。圖為示意圖，與新聞事件無關。（彭博資料照）

南韓一名女子日前涉嫌在首爾的汽車旅館內給予含毒藥物飲料，致2名男性身亡、1人受傷而被逮捕，近日警方公布該女真實姓名及臉部照片，並揭露其實際年齡僅20歲，再追查出2名疑似受害男性，震驚社會。

《東亞日報》報導，金素英（音譯）涉嫌從去（2025）年12月至今（2026）年2月，分三次向三名20多歲男性，給予含有苯二氮平類鎮靜催眠藥物的飲料，導致2人死亡、1人受傷。警方已於2月19日以涉嫌殺人、特殊傷害及違反《毒品類管理法》將金素英拘留並移交檢察機關。

警方在調查過程中，發現除了現有3名受害者外，金素英還曾對另2名男性下手。

不僅如此，金素英在作案前，曾利用人工智慧聊天機器人ChatGPT搜索諸如「安眠藥和酒一起喝會死嗎？」等內容，作案計劃周密。同時為了製造不在場證明，金素英在犯案後，曾發送「本想叫醒你，但你睡著了，我先走了」等訊息給失去意識的受害者。

案發後，金素英的Instagram被網友肉搜出，隨後一度出現稱讚她美貌的留言，不過，據報導，金素英在精神病態診斷測試中獲25分（滿分40分），被歸類具精神病態傾向。

