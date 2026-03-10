澳洲出手了！伊朗女足拒唱國歌恐遭迫害 已向5人給予庇護

伊朗女足拒唱國歌，返國後恐遭迫害，澳洲已向5名選手發放人道簽證。圖為澳洲內政部長伯克和5人合照。（法新社）

伊朗陷入戰火後，在澳洲參加女足亞洲盃的伊朗代表隊，2日與南韓隊比賽時拒唱國歌，被伊朗官媒痛斥是「叛徒」，假如她們返國恐會遭到迫害，在各界呼籲伸出援手後，澳洲證實已向伊朗女足5人發放人道簽證。

據《BBC》報導，澳洲內政部長伯克（Tony Burke）透露，伊朗女足有5名隊員希望能夠留在澳洲，9日離開住宿飯店後由警方護送到安全地點，由他親自為5人審批人道庇護申請，整個作業在今天（10日）凌晨1時30分許完成。

請繼續往下閱讀...

澳洲的人道簽證能夠提供永久保護，申請通過者可在澳洲居住、工作和讀書。伯克說，他已向伊朗女足的其他成員說明大家都有同樣的機會，不過他能了解到要做出這個決定相當艱難。

據了解，在伊朗女足的困境傳出後，美國總統川普9日隨即發文，要求澳洲提供這些女性庇護，不然的話就由美國接收。大約過了1小時左右，川普又表示他已和澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）通話，目前有5人的情況已經獲得解決，其餘的正在處理中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法