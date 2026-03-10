衝突影片曝！巴西足球比賽爆大規模鬥毆 23名球員吃紅牌趕出場

巴西米內羅州聯賽決賽下半場傷停補時階段，兩隊球員爆發肢體衝突，最後演變成大規模鬥毆事件，有多達23名球員被罰紅牌離場。（圖擷自X）

巴西職業足球爆發史上最嚴重鬥毆事件，巴西米內羅州聯賽決賽下半場傷停補時階段，兩隊球員爆發肢體衝突，最後演變成大規模鬥毆事件，有多達23名球員被罰紅牌離場。

綜合外媒報導，當地時間8日巴西米內羅州聯賽決賽由克魯塞羅（Cruzeiro）及米內羅競技（Atletico Mineiro）爭冠，克魯塞羅1：0領先進入到下半場傷停補時階段，克魯塞羅球員射門，米內羅競技門將第一時間沒接穩球，隨後克魯塞羅球員補射時與門將發生衝撞。

米內羅競技門將不滿將對方摔倒在地，並用雙膝壓向其頭部，接著雙方場上球員以及板凳席球員都衝入場內，比賽演變成大規模鬥毆事件，最後克魯塞羅有12名球員被罰下場，米內羅競技則有11名；比賽結果則為克魯塞羅1：0拿下。

23張紅牌成為巴西職業足球史上最難堪紀錄，吃紅牌罰下場的球員也包含前巴西國家隊前鋒浩克（Hulk），浩克賽後致歉：「這很遺憾。這種場面不應該被播出」，這種行為在全世界引起了軒然大波，我們必須維護球員和俱樂部的形象。

