六四戰友！王丹邀冬奧金牌劉美賢父親演說 劉俊：絕不向中共屈服

美國花式滑冰選手劉美賢的父親劉俊（中）8日前往洛杉磯「六四紀念館」發表演說，與昔日戰友王丹（左2）等人合影。（圖擷自王丹臉書）

美國華裔花式滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）上月在米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運逆轉奪金，傳奇故事激勵人心。劉美賢的父親劉俊（Arthur Liu）8日前往位在洛杉磯的「六四紀念館」發表演說，並與昔日戰友、六四紀念館館長王丹合影留念。

1989年學生運動引發中國政府血腥鎮壓，六四天安門事件到今年已36週年。當年，王丹是學生領袖，遭中國政府通緝、逮捕入獄，後來流亡海外，取得哈佛大學博士學位；劉俊也在25歲時因六四事件流亡美國，後成為執業律師並組建家庭。劉俊曾赴台觀選，肯定台灣是真正民主自由的社會。

王丹8日在臉書粉專「王丹網站 Wang Dan's Page」發布貼文稱，當天下午，新科奧運金牌劉美賢的父親、「八九一代」的戰友劉俊在「六四紀念館」的演講吸引了大批聽眾。

王丹形容，大部分人選擇站著聽完了長達2小時的分享與問答。「這大概是『六四紀念館』開幕至今，參加者最多的一場活動」。他直言，劉美賢旋風由此可見一斑。

劉俊分享了培養劉美賢的心路歷程，也談及自己的經歷對家庭產生的影響。提到中共對父女二人的監視與騷擾時，劉俊表示自己「絕不會屈服」，「就算有一天不在了，也不會後悔，因為培養出了優秀的女兒」，令全場動容。

王丹指出，當年學生運動的戰友王超華、張伯笠、金岩等，均現身出席8日的活動。「我們都為當年的戰友培養出這樣優秀的女兒而驕傲」。

最後王丹也代表「六四紀念館」提出建議，在適當的時機邀請劉美賢前往紀念館參觀，並與洛杉磯的粉絲們見面。

美國花式滑冰選手劉美賢的父親劉俊（前排右1背對鏡頭者）8日在洛杉磯「六四紀念館」發表演說。（圖擷自王丹臉書）

