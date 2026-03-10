為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    有嫌隙？ 習近平致電祝賀連任勞動黨總書記 金正恩相隔2週才回應

    2026/03/10 11:49 即時新聞／綜合報導
    北韓領導人金正恩（左）9日向中國國家主席習近平（右）致電，對習近平祝賀他再次被推舉為勞動黨總書記表示感謝。（路透資料照）

    韓聯社報導，北韓國務委員會委員長金正恩9日向中國國家主席習近平致電，對習近平祝賀他再次被推舉為北韓勞動黨總書記表示感謝。然而早在上月23日，中國外交部就已證實習近平向金正恩致賀電一事，平壤時隔2週才做出回覆相當耐人尋味。

    北韓中央通信社（KCNA，朝中社）10日報導，金正恩前一天以北韓勞動黨總書記的名義向習近平致電，對習近平的祝賀表示感謝，並稱習近平的賀電是對其個人以及勞動黨全體黨員的支持和鼓勵。

    金正恩稱，相信兩黨與兩國將在「共同創造社會主義偉業的道路上」進一步密切合作。「根據新時代要求和兩國人民意願不斷鞏固和發展朝中傳統友好關係，是北韓黨和政府堅定不移的立場。」

    上月23日，習近平致電祝賀金正恩再次當選勞動黨總書記。習近平當時表示，兩國是守望相助的社會主義友好鄰邦，「維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府堅定不移的方針。」

    相比之下，北韓與俄羅斯領導人之間的交流無疑更加親近。去年12月25日，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）向金正恩致新年賀電，盛讚兩國擁有「牢不可破的友誼」；2天後，金正恩立即向普廷致新年賀電，強調兩國在俄烏戰爭中「並肩浴血作戰、生死與共」的情誼。

