    國際

    1句證詞震撼全美 揭露水門案「鐵證」關鍵人物辭世

    2026/03/10 08:58
    巴特菲爾德當年公開這套秘密錄音系統的存在，一句證詞「我知道有監聽設備」震撼全美，提供了水門案中扳倒尼克森總統的「鐵證」。（路透）

    曾揭露美國前總統尼克森（Richard Nixon）秘密錄音系統的白宮助理巴特菲爾德（Alexander Butterfield）辭世，享耆壽99歲。他當年公開這套秘密錄音系統的存在，1句證詞「我知道有監聽設備」震撼全美，提供了水門案中扳倒尼克森總統的「鐵證」。

    《路透》報導，巴特菲爾德的妻子金（Kim）向《華盛頓郵報》與《紐約時報》證實死訊。2家報紙都表示，他在聖地牙哥臨海社區拉荷亞（La Jolla）的家中去世，距離100歲生日只差1個月，但未說明死因。

    巴特菲爾德揭露白宮內的監聽設備與錄音系統後，引發了1場激烈的法律攻防，最終促使尼克森於1974年8月9日辭職。他曾告訴記者，自己不喜歡自己被稱為「揭發錄音帶存在的人」，因為那會讓人以為他「迫不及待地」把這件事告訴國會調查委員會。

    報導指出，巴特菲爾德是白宮少數知道錄音系統存在的人之一。當他得知自己將接受參議院委員會的訊問時，他決定既不說謊，也不主動透露資訊。當時，1名隸屬委員會的共和黨籍律師在1場非公開的初步會談中詢問他，白宮是否設有錄音系統。巴特菲爾德雖不情願，仍承認確有此事。

    1973年7月16日，他首次閉門揭露此事3天後，巴特菲爾德出席參議院委員會的1場電視直播聽證會。當時委員會中代表共和黨的法律顧問湯普森（Fred Thompson），再次問了同1個問題。巴特菲爾德在沉默許久後表示：「我知道有監聽設備，是的，先生。」（I was aware of listening devices, yes, sir.）

    巴特菲爾德表示，這套錄音系統一直在秘密錄下橢圓形辦公室、尼克森在行政辦公大樓的辦公室、內閣會議室，以及白宮4支電話中的談話與會議內容，錄音的目的在於歷史保存。

    談到這位前上司，巴特菲爾德說：「我相信他大概恨我恨到極點了。」他還說，他認為尼克森本該更早辭職，「我不會因為總統辭職而感到很難過，完全不會。」

    曾揭露美國前總統尼克森秘密錄音系統的白宮助理巴特菲爾德辭世，享耆壽99歲。（美聯社）

