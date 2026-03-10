為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    派兵進伊朗確保高濃縮鈾庫存安全？　川普：尚未做決定

    2026/03/10 03:54 中央社

    美國總統川普今天表示，關於是否派遣部隊進入伊朗，以確保該國高濃縮鈾庫存安全，目前「尚未做」任何決定。

    據報美國與以色列研議派遣特種部隊進入伊朗，以確保該國高濃縮鈾庫存安全，對此，川普告訴「紐約郵報」（New York Post）：「我們尚未對此做出任何決定，目前還差得遠。」

    長期以來對於伊朗核計畫的爭議，在10天前升級為軍事衝突。美國與以色列對伊朗發動空襲，伊朗則以攻擊中東各地目標作為報復。

    川普上月在未提供證據的情況下宣稱，德黑蘭當局正開始重建其核計畫。川普之前曾表示，該計畫已在去年6月的美國空襲中「被徹底摧毀」。

    伊朗方面則否認尋求發展核武，並強調其濃縮鈾活動完全用於民用目的。濃縮鈾可用於發電廠燃料，亦可製造核彈頭。

    此外，隨著全球大型經濟體考慮協同釋出緊急石油儲備，國際油價今天回吐部分漲幅。然而，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）仍處於關閉狀態，各國對於如何保障通過這一關鍵水道的船隻安全尚未達成最終計畫。

    川普在談到國際油價飆漲時，告訴紐約郵報：「我對一切早有腹案。」川普表示，「你們會非常滿意。」

    伊朗戰爭影響中東原油生產和運輸，導致國際油價飆漲，川普昨天對此表示，這只是為了消除伊朗核計畫威脅所付出的「小小代價」。伊朗核威脅一旦被摧毀，油價將迅速回落。（編譯：劉淑琴）1150310

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播