川普「美國優先」引爆中東戰火 歐洲與波灣盟友措手不及

英國首相施凱爾（右）起初拒絕讓美國飛行員從其基地起飛，執行對伊朗的戰鬥任務，讓美國總統川普（左）大為不滿，美英「特殊關係」陷入危機。（路透檔案照）

在伊朗戰爭爆發前夕，美國對待盟友的態度，在地緣政治上的表現，就如同第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）曾穿過的那件印有醒目標語的外套：「我真的不在乎，你呢？」（I Really Don't Care. Do U?）

美國有線電視新聞網（CNN）9日指出，川普政府不僅摒棄建立聯盟，也未尋求如1990至1991年波斯灣戰爭，甚至2003年入侵伊拉克時所具備的外交合法性；它與以色列共同發動猛烈攻擊，事前甚至未告知許多盟友。

例如，意識形態比大多數歐洲國家更接近川普的義大利政府，1名高階官員在出訪杜拜期間，就完全被蒙在鼓裡。1名美國官員表示，美國最親密盟友之一的國防部長，在戰爭開打時人就在戰區，卻對此毫不知情。

美國與以色列的大規模空襲，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），引發區域性的大混亂。歐洲與中東各國政府面臨一場突如其來、不屬於他們，而且大多數國家都不想要的戰爭。官員們急於營救受困在不斷擴大的交戰區內的公民，飆升的能源價格重創脆弱的經濟，喧鬧聲也撼動各國的國內政治。

在波斯灣，美國盟友面臨無人機與飛彈的狂轟猛炸，粉碎了從沙漠中拔地而起的玻璃帷幕城市那份奢華的寧靜，並迫使一個全球航空樞紐關閉。

如今，在經濟成本不斷上升、擔憂伊朗崩潰恐引發移民危機，以及公民面臨脆弱處境的情況下，部分盟友感到越來越挫折。他們也擔心接下來可能會發生什麼事。

報導指出，美以的空襲行動在軍事上的規劃，顯然比政治上周密得多，很有機會削弱德黑蘭威脅鄰國的能力。這將有利於讓川普被視為中東強人、解除以色列面臨的生存威脅，並在與這個神權政權近50年的交惡之後，改善美國的國家安全。

但若沒有徹底的政權更迭，且隨之而來的是鎮壓，伊朗人民可能仍將付出慘痛代價。如果川普的戰爭摧毀了伊朗國家體制並引發內戰，難民危機或嚴重的經濟後果，可能會破壞世界的穩定。

這場戰爭為那些無法忍受川普、卻又不能沒有他的西方與中東國家，創造了新的地緣政治真相。令人難以理解的是，為何歐洲與波灣盟友沒有預見到這一切。

這場戰爭是新「美國優先」主義的強硬縮影：釋放美國的軍事力量，以強制執行對美國利益的全新見解。就像美國推翻委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicholás Maduro）一樣，這反映了川普親信米勒（Stephen Miller）去年在CNN的聲明，即「世界的鐵律」意味著強國可以透過武力統治。

1名歐洲外交官告訴CNN，在軍事上參與這場衝突的主要動機，是為了「保護國家利益」。其他人則主張，應對川普也是一項關鍵的國家利益，對川普的敵意可能會產生反效果。

歐洲外交關係協會（European Council on Foreign Relations）中東計畫主任巴恩斯—戴西（Julien Barnes-Dacey）指出，歐洲人「被打個措手不及」，「他們陷入了進退維谷的困境……一方面，他們想堅守某種國際法意識，或以規則為基礎的秩序；但另一方面，他們又拚命想讓自己在川普面前留下好印象。」

儘管歐洲人對川普蔑視國際機構感到震驚，但他們自身軍事上的脆弱，意味著他們必須謹慎對待這位對其國防至關重要的總統。

總部位於海牙的戰略顧問公司CogitoPraxis執行長鄧根（Nicholas Dungan）表示，說歐洲人是國際法明確的捍衛者過於簡化，大多數歐洲人的態度是：「我們會譴責你們的手段，但會寬恕你們的動機。」

鄧根說：「因此，當以色列與美國繼續進行他們挑起的戰爭時，歐洲人試圖在不實質參與的情況下參與，在不實質承諾的情況下承諾。」

川普在掌握令人生畏的美國軍事力量後，變得更加大膽，似乎對歐洲努力跟上腳步的作為視而不見。當7日被哥倫比亞廣播公司（CBS）問及是否希望獲得更多援助時，川普表示：「我一點也不在乎。他們愛做什麼就做什麼。」

