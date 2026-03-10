為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    北約在土耳其領空擊落第2枚伊朗彈道飛彈 美國促公民速離土國東南部

    2026/03/10 02:45 國際新聞中心／綜合報導
    土耳其9日向北賽普勒斯部署6架F-16戰機，防範伊朗或其代理人再次發動攻擊。（法新社檔案照）

    北大西洋公約組織（NATO）表示，9日在土耳其領空擊落第2枚從伊朗發射的彈道飛彈，促使土耳其對德黑蘭發出嚴厲警告，要求其勿採取「挑釁舉動」。

    這是5天內在北約成員國土耳其上空發生的第2起類似事件，促使北約強調已準備好「保衛所有盟國免受任何威脅」。

    與此同時，華府敦促所有美國公民離開土耳其東南部，美軍在該地區的多個基地皆有駐軍。

    自美以攻擊行動開始以來，伊朗在整個中東地區發動報復性打擊，企圖攻擊美國資產。但儘管有美軍駐紮，包括位於南部城市阿達那（Adana）市郊的印吉利克空軍基地（Incirlik airbase），土耳其似乎一直倖免於難。

    土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）在內閣會議後表示，土國將「採取必要措施保衛我們的國家」，「儘管我們發出真誠的警告，（對方）仍持續採取極度錯誤且挑釁的舉動，這將危及土耳其的友誼。」

    外交部消息人士表示，土耳其就此事召見伊朗大使。

    在北約部隊4日攔截1枚從伊朗射向土耳其的彈道飛彈後，土耳其也採取相同措施。北約表示，正在加強其「彈道飛彈防禦態勢」。

    美國關閉駐阿達那的領事館，並建議非必要人員與所有家屬撤離。美國駐土耳其大使館引述國務院的旅遊警示，「強烈建議在土耳其東南部的美國人立即離開。」

    不到1小時後，土耳其國防部證實，從伊朗發射的彈道飛彈，已被北約防禦系統攔截。聲明指出：「1枚從伊朗發射並進入土耳其領空的彈道彈藥，已被部署於地中海東部的北約防空與飛彈防禦資產消除威脅（neutralised）。」

    北約發言人哈特（Allison Hart）透過社群平台X表示：「北約再次攔截1枚飛向土耳其的飛彈。北約堅定準備好保衛所有盟國免受任何威脅。」

    印吉利克空軍基地是北約的重要設施，美軍已使用該基地數十年。

    做為安全措施，土耳其9日也向北賽普勒斯部署6架F-16戰機，當地數日前才遭到無人機攻擊。賽普勒斯當局表示，這架伊朗製無人機可能是由伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）所發射，而非來自伊朗。

