    國際

    英國梅林反潛直升機抵賽普勒斯　強化中東空防

    2026/03/10 02:06 中央社

    英國海軍表示，一架「梅林」（Merlin）Mk2直升機今天下午抵達賽普勒斯南部的英國空軍基地，將強化英國在東地中海的空中監偵與防禦能力；機組人員和隨行工程團隊是於7日離開英國。

    英國海軍指出，梅林Mk2直升機具強大雷達和作戰系統，將搭載3名人員，在飛行高度可達1.6公里的情況下，有助及早發現並預警無人機或飛彈來襲。

    英國海軍現役「梅林」直升機有2種：Mk2和Mk4。Mk2主要標榜優越的反潛作戰能力，同時也可用於空中監控、巡邏、搜救等任務。

    在美國和以色列2月底對伊朗發動軍事打擊之前，英國今年稍早已加強對中東地區的防衛部署，動用陸基防空、反無人機、雷達等系統，以及「颱風」（Typhoon）和F-35戰機。

    近日又增派4架「颱風」戰機、一艘45型（Type 45）防空驅逐艦「龍號」（HMS Dragon）、2架具無人機打擊能力的「野貓」（Wildcat）多用途直升機等，以強化英國在區域內的自我和集體防衛能力。

    另一方面，在英美就使用準則達成共識後，英國國防部7日宣布，美軍已開始使用英國軍事基地對伊朗實施「防衛性」打擊。相關部署包括近日有數架美軍轟炸機陸續進駐位於英國本土的費爾福（Fairford）空軍基地。

    英國海軍今天預告，完成整備後，具強大防空能力的「龍號」將在本週趕赴東地中海。「龍號」配備先進「海毒蛇」（Sea Viper）飛彈系統，可在10秒內發射多達8枚飛彈。

    配備Martlet輕型空對空多用途飛彈（LMM）的「野貓」直升機則已於6日抵達賽普勒斯；增派的「颱風」戰機則於7日飛抵卡達（Qatar）。

    英國另與烏克蘭的無人機專家合作，共同協助區域盟友夥伴執行反無人機作戰。（編輯：劉淑琴）1150310

