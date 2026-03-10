為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    伊朗女足拒唱國歌安危令人憂　川普：澳同意提供庇護

    2026/03/10 01:54 中央社

    伊朗女子足球代表隊在澳洲參賽未唱國歌，各界擔心她們返國後的安危，包括美國總統川普等人，紛紛呼籲澳洲政府提供政治庇護。川普今天表示，澳洲已同意給予部分隊員庇護。

    法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「我剛剛就伊朗國家女足隊的事宜，與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）通話。他正在處理！其中5人已經獲得妥善安置。」

    就在川普發布這則貼文前不到2小時前，他才剛發文敦促澳洲政府提供伊朗女足隊員庇護。

    不過，川普也補充指出，「然而，有些人覺得她們必須回去，因為她們擔心家人的安危；如果她們不回國，家屬可能會面臨威脅」。

    在2日首場比賽前，部分球員在伊朗國歌響起時保持沉默，雖未對外說明原因，但此一舉動被部分伊朗國內強硬派人士解讀為叛國。

    伊朗女足昨天輸掉本屆賽事最後一場比賽後，支持者聚集在球隊巴士周圍，對警方高喊「救救我們的女孩」，巴士則載著球員離開現場。

    現在伊朗正在與美國及以色列交戰，且剛選出新的強硬派最高領袖掌權。

    美國總統川普今天接受「紐約郵報」（New York Post）訪問時表示，他對於穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）接替其父，成為伊朗最高領袖一事，感到「不開心」。

    川普在位於邁阿密附近的多羅（Doral）高爾夫俱樂部受訪，當被問到對哈米尼之子接任伊朗最高領袖有何對策時，川普回應道：「我不會告訴你。我對他很不滿意。」（編譯：劉淑琴）1150310

