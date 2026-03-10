習近平怕被斬首？網曝：中共在北京西山加速擴建地下避難設施

在中共3月5日起舉行的「兩會」，習近平被拍攝到坐在人群之間，或許是擔心自己成為精準斬首的目標。（中共官媒截圖）

美國和以色列2月28日聯合對伊朗發動空襲，並將伊朗最高領袖哈米尼擊斃後，令中南海高層膽戰心驚，擔心自己成為下一個。有網友在海外社群平台X爆料，中共正在北京西山加緊擴建地下工程，外界臆測中共領導人習近平因為擔心自己像哈米尼那樣被斬首，所以下令加緊擴建地下避難設施。

曾參與2022年成都「白紙運動」，目前流亡美國的前四川企業主劉敏（@liumin1988），6日在X平台發布消息指出，有北京居民向他爆料，稱目前北京西山地區正在全天24小時持續施工，大規模修建地下工程。當地不少居民議論稱，這是習近平等中共高層正在擴建西山地下指揮中心，並稱西山一帶自去年起就持續擴建施工，且規模越來越大。

請繼續往下閱讀...

爆料者指出，其祖父曾提及在鄧小平時期，西山曾大規模修建地下掩體工程。當時參與建設的許多軍方人員後來再也沒有回過家，也沒有任何消息。家屬僅被告知執行特殊任務「犧牲」，但具體情況從未公開，民間甚至一直有傳言，說這些人隨著那些地下掩體工程一起被埋在了地下。

爆料者表示，如今西山再度大規模修建地下工程，讓很多北京本地人感到不安。有人私下議論，認為習近平擔心遭遇類似哈米尼那樣的「斬首行動」；「住在北京的人，其實對這些事情或多或少都有所耳聞。越是了解這些情況，心裡就越感到害怕」。

上述爆料引發網友熱議。不少網友留言嘲諷，「嘴上天天說人民，真正相信的卻是混凝土和鋼筋」、「可以啊，網友給出了精準坐標，方便以後精準斬首」、「這可是天大的好事，習近平在給自己挖墳墓了！」、「挖多深都沒有用，通風豎井一炸就是墳墓了」。

英國《金融時報》去年就曾披露，中共可能正在北京西部興建1座巨型軍事指揮中心，規模或為全球最大，甚至可能達到美國五角大廈（國防部）的10倍。

而中國從5日起舉行為期1週的「兩會」，在場的攝影機和記者捕捉到1個關鍵場景，那就是習近平在人民大會堂所坐的位置與過去13年截然不同，引發外界諸多揣測。

過去，習近平一定是坐在主席台最前排、絕對的正中位置，那是權力定於一尊的視覺象徵。但這次，習近平居然坐到了台下，甚至從遠處看過去，習近平似乎坐到了人群中，甚至有種淹沒在人海裡的感覺。

這種座位的後移，引發了外界2種截然不同的解讀：第一，這可能是「引退」的訊號。第二，那就是「安全防禦」。在委內瑞拉總統馬杜羅被美軍活逮、伊朗最高領袖哈米尼被精準斬首的陰影下，習近平展現出了極強的不安全感，坐在人群中，或許是為了避免自己成為唯一的精準目標，將週遭的代表當成了心理上的「掩體」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法