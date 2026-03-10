美軍重返伊拉克開闢第二戰線 鎖定伊朗支持民兵組織

中東戰火正將美軍推回伊拉克，與伊朗支持的民兵組織，再度爆發戰鬥。圖為遭美國列為恐怖組織的「真主黨旅」。（美聯社檔案照）

中東戰火正將美軍推回伊拉克，與20年前在巴格達街頭駁火的昔日宿敵—伊朗支持的民兵組織，再度爆發戰鬥。

華爾街日報8日報導，自美國和以色列聯手對伊朗開戰以來，為展現對德黑蘭的支持，伊拉克民兵已發動數十次小規模的無人機與火箭攻擊，目標包括美軍駐伊拉克北部基地與領事館，以及位於巴格達國際機場的國務院設施。

美國8日坦承，伊朗的戰事正蔓延至鄰國伊拉克，並將美軍重新拉回這個他們在2003年推翻前總統海珊（Saddam Hussein）的入侵行動後，曾耗費多年對抗叛亂分子，並承受重大傷亡的地方。

負責監督該區域軍事行動的美國中央司令部（U.S. Central Command）發言人霍金斯（Tim Hawkins）表示，做為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的一部分，美軍在伊拉克執行任務，「但這是為了保衛遭受與伊朗結盟民兵組織攻擊的美軍部隊」。

這對五角大廈而言是重大轉變。近年來，五角大廈多半避免將伊拉克民兵列為目標，試圖徹底擺脫這場痛苦的衝突。

伊拉克官員表示，據信是美國戰機對民兵據點發動多次空襲，包括位於巴格達以南的城鎮朱爾沙克哈（Jurf al-Sakhar）附近，以及沿伊拉克與敘利亞邊境的卡恩（al-Qaim）基地。多年來，這兩個地點一直被充當伊朗提供武器的庫房，以及向美軍駐敘利亞與約旦基地發動攻擊的發射場。

3月4日，在伊拉克中部巴比倫省（Babil）的一場空襲中，遭美國列為恐怖組織的「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）指揮官法里吉（Abu Hassan al-Fariji），與另一名民兵成員喪生。真主黨旅在法里吉死後隔天發表聲明，稱他擔任該組織指揮官已逾20年。霍金斯表示，他沒有關於美國執行此次攻擊的資訊。

倫敦智庫「皇家聯合軍事研究所」（Royal United Services Institute）研究伊拉克民兵的副研究員巴達維（Tamer Badawi）指出，美軍正致力於剿滅伊朗在伊拉克支持的基礎設施。自美以對伊朗的戰爭爆發以來，已有至少24起針對伊拉克民兵的攻擊通報，極可能是美軍或其盟友所為。分析人士指出，五角大廈正尋求讓這些伊朗支持的組織付出沉重代價，不僅開闢對抗伊朗的活躍第二戰線，同時也在清算多年的舊帳。

對德黑蘭而言，伊拉克戰火重燃是自開戰以來，其資助與武裝多年的民兵組織少數出面協助對抗美國與以色列的實例之一。在黎巴嫩，真主黨（Hezbollah）武裝分子向以色列發射密集的火箭與無人機，遭到以軍猛烈回擊。該地區其他武裝組織則置身事外，不是在等待時機，就是希望避免遭到報復。

德黑蘭與華府多年來一直在爭奪對伊拉克的影響力。做為同為什葉派佔多數的國家及伊拉克最大鄰國，伊朗擁有極大的影響力，但美國憑藉其經濟與軍事力量，在巴格達仍具備重大話語權。川普政府官員近幾週來一直試圖阻止前總理馬里奇（Nouri al-Maliki）回鍋，認為他與德黑蘭及什葉派民兵過於親近。

伊拉克的武裝組織發跡於20多年前美國入侵後的混亂時期，最初是為保衛什葉派地區免受遜尼派武裝份子攻擊而成立，但同時也為了對抗美軍，民兵領袖將美軍斥為佔領者。伊朗向許多組織提供武器，包括粗糙但有效的反裝甲爆裂物，在戰爭最高峰期間導致數百名美軍死傷。美國也曾支持部分民兵組織。

在對抗2014年從敘利亞席捲伊拉克的「伊斯蘭國」（ISIS）武裝份子時，什葉派民兵扮演重要角色，與美軍及伊拉克政府軍並肩作戰。

自對抗ISIS的戰爭結束後，伊拉克最強大的民兵組織，包括「真主黨旅」與「正直聯盟」（Asaib Ahl al-Haq），在伊拉克政府建立龐大影響力，並與德黑蘭結盟。在發動攻擊時，他們會使用化名承認犯案以掩飾參與，試圖避免成為美國打擊的目標。

美國在20年前展開川普多年來譴責的佔領行動後，已大幅撤出該國駐軍。不過，五角大廈在伊拉克仍駐有未公開數量的軍事人員。

