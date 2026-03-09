為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    中東局勢間接牽動烏俄和平 澤倫斯基積極支援美國、波灣國家防衛

    2026/03/09 22:14 編譯林家宇／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基表示，已派出無人機專家團隊前往中東協防美軍基地。（美聯社）

    烏克蘭總統澤倫斯基表示，已派出無人機專家團隊前往中東協防美軍基地。（美聯社）

    美國與以色列2月28日對伊朗發動劇烈空襲後，德黑蘭擴及周邊鄰國的報復行動，使得整個波斯灣區域陷入衝突。烏克蘭總統澤倫斯基在9日刊出的「紐約時報」專訪中表示，已派遣無人機專家和攔截型無人機赴約旦協防美軍基地。外媒分析，基輔此舉意在贏取華盛頓好感，以及拉攏中東國家說服俄羅斯達成和平協議。

    中東衝突的發展間接牽動烏俄戰爭情勢。俄羅斯在對烏克蘭的攻擊中獲得德黑蘭的無人機及技術協助。基輔希望能在由美國主導的和平進程中贏得白宮的好感及支持，尤其美國總統川普才在5日表示，比起俄羅斯總統普廷，澤倫斯基是烏俄和平協議更大的阻礙。

    澤倫斯基說，儘管他希望能夠協助中東國家，也需要衡量烏克蘭的自身需求。當前的伊朗衝突可能會切斷對烏國來說極需的武器供應。

    因此，基輔提出以攔截無人機換取更具威力，能夠應對俄國彈道飛彈的武器系統，以及協助中東國家來取得推動俄羅斯達成和平的外交幫助。澤倫斯基指出，部分中東國家與莫斯科存在非常強烈的關係，「或許他們能夠與俄羅斯溝通，促成停戰。」

