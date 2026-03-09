為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    杜拜民眾急避中東戰火 寵物遺棄街頭、送安樂死

    2026/03/09 23:03 中央社
    隨著波灣國家持續受到伊朗空襲，杜拜部分飼主出國避難時將寵物遺棄街頭，有獸醫接獲不少民眾洽詢讓寵物安樂死。示意圖。（美聯社檔案照）

    隨著波灣國家持續受到伊朗空襲，杜拜部分飼主出國避難時將寵物遺棄街頭，有獸醫接獲不少民眾洽詢讓寵物安樂死。示意圖。（美聯社檔案照）

    隨著波灣國家持續受到伊朗空襲，杜拜部分飼主出國避難時將寵物遺棄街頭，有獸醫接獲不少民眾洽詢讓寵物安樂死，也有動物收容中心反映遭遺棄的動物暴增，收容所不堪負荷。

    英國「地鐵報」（Metro）報導，阿拉伯聯合大公國（UAE，阿聯）犬隻認領養暨收容組織K9 Friends Dubai表示，近期接獲許多遺棄案件，「案量龐大、應接不暇」。

    杜拜動物救援中心The Barking Lot指出，他們正盡量彈性因應現況，但收容所已不堪負荷。該中心負責人格里（Aditi Gouri）指出：「動物救援中心志工回報，遭遺棄的寵物較以往多出數百隻，造成部分收容所難以負荷，無法悉心照料所有動物。」

    據報導，社群媒體上持續流傳寵物犬遭綁在路燈燈桿的照片，周圍未擺放任何食物或水。

    The Barking Lot一名志工補充說：「有些獸醫甚至證實，飼主為省下寵物搬遷費用或繁瑣手續，寧願帶健康的寵物前來接受安樂死。」

    部分阿聯居民試圖由鄰國阿曼逃離時，得知無法攜帶寵物過境，這意味許多貓狗被遺棄在沙漠中。

    致力在衝突時期援助動物的慈善組織War Paws表示，衝突期間動物遭遺棄已非新鮮事。

    War Paws執行長海斯迪（Louise Hastie）說：「這類情況也在伊拉克和烏克蘭發生過…有些人對待寵物的態度和我們大相逕庭。把寵物棄置邊境或街頭，連暫放獸醫那裡都不肯，這不能找理由開脫，畢竟杜拜是富裕之都。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播