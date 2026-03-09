為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普拒保護海地移民遭法院駁回 逾35萬人免遣返

    2026/03/09 22:59 中央社
    川普。（法新社檔案照）

    川普。（法新社檔案照）

    美國上訴法院以2比1的分歧裁決，拒絕讓美國總統川普政府撤銷允許逾35萬名海地人留在美國生活與工作的法律保護，也阻止他們被遣返回受幫派暴力肆虐的國家。

    路透社報導，美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit）的3人小組於6日晚間以2比1的票數，駁回川普政府暫緩2月2日裁決的請求。2月2日的裁決阻止美國國土安全部（DHS）終止海地「臨時保護身分」（Temporary Protected Status,TPS）。

    TPS是一項人道計畫，使符合資格的移民免於被遣返，並允許其在美國工作。

    在即將卸任的國土安全部長諾姆（Kristi Noem）領導下，為配合川普收緊移民政策措施，國土安全部曾著手終止包括海地在內多達10幾個國家的TPS資格，理由是該計畫從未被設計為「事實上的特赦」。

    川普政府曾要求上訴法院在案件上訴期間，暫緩聯邦地區法院法官雷耶斯（Ana Reyes）2月的裁決。雷耶斯的裁決源於海地移民集體訴訟，用來阻擋國土安全部讓他們面臨被遣返的危機。

    雷耶斯認為，諾姆去年11月終止海地移民保護的決定，很可能違反TPS終止程序規範及美國憲法第5修正案保障的法律平等保護原則。

    美國政府在上訴時指出，美國最高法院曾兩次允許終止委內瑞拉人的TPS資格。

    然而，由民主黨籍前總統拜登（Joe Biden）任命的聯邦上訴法官潘（Florence Pan）與加西亞（Brad Garcia）表示，這兩案情況有所區別，並指出遣返海地人將使其「在法治崩潰、無法獲得維生醫療的情況下，極易淪為暴力受害者」。

    不過，由川普任命的聯邦上訴法官華克（Justin Walker）則持不同意見。

    美國國土安全部發言人在聲明中表示，政府將把此案上訴至美國最高法院。

