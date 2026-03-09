穆吉塔巴上位川普不悅 WSJ：顯示德黑蘭不向美國屈服

伊朗最高領袖穆吉塔巴與伊斯蘭革命衛隊關係緊密，不被美國總統川普視為滿意人選。（路透）

伊朗最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）確定獲任命為伊朗最高領袖，其保守派立場以及與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的緊密關係，不被美國總統川普視為滿意人選。「華爾街日報」（WSJ）分析，推選穆吉塔巴為最高領袖的決定，展現了德黑蘭在對美國與以色列的戰爭中不願屈服的態度。

川普在上週的媒體訪問中，已表明「哈米尼之子對我來說是不可接受的人選」。即便如此，德黑蘭仍違背美方意願，決定由穆吉塔巴出任伊朗伊斯蘭共和國最高領袖。WSJ指出，德黑蘭拒絕華盛頓對該國領袖任命指手畫腳，也顯示出川普至今無法迫使伊朗束手就擒。

報導指出，56歲的穆吉塔巴預料會對西方採取對峙立場，在溫和派和改革派長期遭邊緣化的情況下，鞏固強硬派對國家的掌控權。倫敦智庫「皇家國際事務研究所」中東與北非事務主任瓦基爾（Sanam Vakil）表示，穆吉塔巴上位，揭示出德黑蘭將延續「對內壓迫、對外反抗」的長年策略。

