美襲伊朗真正原因 分析：對抗中國需先解除德黑蘭威脅

美國「自由媒體」中東分析師古爾指出，美國近日決定對伊朗發動攻擊，中國勢必為核心考量因素。（美聯社檔案照）

美國「自由媒體」中東分析師古爾指出，美國近日決定對伊朗發動攻擊，中國勢必為核心考量因素，因為一旦美中在西太平洋爆發衝突，效力北京的德黑蘭政權在軍事和能源方面均對美國構成嚴重威脅。

古爾（Haviv Rettig Gur）在自由媒體（The Free Press）的YouTube影片「美國襲擊伊朗的真正原因」（The REAL Reason America Struck Iran）中首先點出，伊朗過去幾年來，已成中國在中東地區最重要的盟友，並形成關鍵咽喉點（choke point）。

請繼續往下閱讀...

伊朗：效力中國的地緣戰略咽喉點

面對國際制裁以及美國和以色列的壓力，伊朗日益視中國為重大盟友與戰略縱深，且德黑蘭致力服務北京的程度，已對美國戰略安全構成威脅。

古爾舉例，透過與中國簽署協議，伊朗可望獲得極音速飛彈，可在掌控全球4分之1石油運輸的荷姆茲海峽（Hormuz Strait）擊中甚至癱瘓美國軍艦，封鎖對西方國家的石油供應。

這實際上是中國的戰略舉措，而北京為何對此感興趣？古爾回答，這是因為美國在馬六甲海峽（Malacca Strait）對中國擁有相同的封鎖能力，也就是說，中國正透過伊朗建立與美國對等的戰略能力。

北京也利用伊朗低廉出售的石油，建立12億桶的戰略石油儲備，足以讓中國在面臨美國大規模石油封鎖的情況下，維持運作將近百日。

古爾表示，從各層面來看，伊朗已成為中國在中東戰略要地對抗美國力量的前線武器（forward weapon），「這正是這場（伊朗）戰爭的核心意義所在」。

他繼續談到，美國確實存在一個團結又深謀遠慮，且對國會、政府、共和黨乃至全國皆極具影響力的「對中鷹派」（China Hawks）群體，聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）即為其中一員。

古爾相信，當這些人討論是否要對伊朗展開直接軍事行動，「伊朗成為服務中國的地緣戰略能源咽喉點，絕對是（討論的）核心議題」。

不挑明戰略目標避免北京報復

當被問及，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）何不乾脆挑明北京是華府當前軍事行動的目標，古爾解釋，主張伊朗終將攻擊美國部隊或貨船是穩妥的賭注，因為德黑蘭確實經常這麼做，這是一個容易被接受的論點。

古爾指出，鑒於伊朗已經變成中國的代理人，美國看伊朗的角度，基本上就像以色列看待真主黨（Hezbollah）─以色列必須先與真主黨開戰並瓦解其戰力，才能真正展開對抗伊朗的行動。

一旦美國在南海與中國爆發戰爭，伊朗就會在印度洋開闢戰線，並在波斯灣推升油價，或許還能用中國賣給他們的極音速飛彈襲擊美軍大型戰艦。

古爾說：「這就是大戰略架構的一部分：若不先解決伊朗對美國補給線的威脅，你根本無法在南海讓航空母艦打擊群做好戰備。」

至於為何無法明言打擊伊朗是針對中國，古爾直言，告訴超級強權對手「這是我對你開戰的行動一環」非常愚蠢，而且給予敵人不必訴諸反擊的「藉口」相當重要，華府不希望讓北京覺得有「義務」展開報復。

傳達「中俄非可靠盟友」訊息

儘管伊朗對中國具有戰略價值，也提供廉價石油支持中國的製造業發展，北京目前卻無意介入這場衝突，古爾認為箇中原因在於「中國自認還沒準備好」。

古爾表示，中國政府近期撤換多位高階將領、軍事計畫存在混亂、軍力建設顯然未達中國國家主席習近平的預期等原因，使北京自認「還沒準備好與美國正面交鋒」。

古爾強調，透過對伊朗政權發動斬首行動、公開談論政權更迭，美國傳達出一項訊息：即使簽署一切中國要求的協議、將全球衛星定位系統（GPS）換成中國的北斗衛星導航系統、引進中國的人工智慧（AI）監控技術抓捕示威者順便為他們進行測試，中國在你有難時仍不會出手伸援。

他說：「伊朗為中國做盡一切，中國現在卻不會前去保衛伊朗，因為北京還沒準備好對抗美國。這項訊息正清楚傳遞至非洲、拉丁美洲、古巴及委內瑞拉。」

至於和伊朗簽有國防協議的俄羅斯，如今也不見蹤影，甚至有報導稱敘利亞境內的俄軍基地關閉了應答器，以免遭美以兩國誤炸，急於撇清與伊朗的關係。

「俄羅斯和中國不是你能依賴的盟友，這就是美國要傳達的訊息。」

古爾認為，就算伊朗戰爭的進展對美國總統川普（Donald Trump）而言不如預期順利，美國也已藉由傳達這樣的訊息，贏得這場戰爭。

俄羅斯和古巴可能是下個目標

古爾還談到，鑒於委內瑞拉、伊朗及俄羅斯是中國獲取廉價石油的3個主要被制裁來源，如果中國問題確實是美國政府數月前公布的「國家安全戰略」（National Security Strategy）核心，那麼華府的施壓對象接下來可能會轉向莫斯科。

此外，古巴不僅是中國「一帶一路」倡議的成員，還設有中國的網路基礎設施，被北京用於監視位於佛羅里達州坦帕（Tampa）的美國大型指揮基地。

古爾推測，美國未來也會加強對古巴的壓力，而這些都是為了瓦解中國的同盟體系。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法