川習會難重啟美中商業關係 專家指淪為「不斷縮水的國是訪問」

美國總統川普（左）即將在本月底訪問中國，與中國國家主席習近平（右）舉行峰會。（路透檔案照）

路透9日引述5名聽取籌備簡報的消息人士報導，美國總統川普即將在本月底訪問中國，與中國國家主席習近平舉行峰會，由於川普政府的籌備工作消極，以及部門之間的立場分歧，似乎不太可能為重啟兩國商業與投資關係創造空間，即使是有限度的重啟也難以達成。觀察家指出，這是一場不斷縮水的國是訪問。

現階段，美國企業領袖尚未爭取到部分人士期盼的執行長（CEO）代表團隨行。另一方面，也沒有跡象顯示北京正順利為其企業取得所尋求的投資保護。

請繼續往下閱讀...

經歷川普加徵關稅以及中國限制稀土出口的激烈摩擦期後，華府與北京正尋求維持這兩個全球最大經濟體，自去年底以來展現的穩定關係。但一些美國企業也抱持希望，期盼川普此行能取得更多進展，而不僅僅是為目前已在考量中的中國採購大豆與波音（Boeing）飛機協議開綠燈。

這將是川普與習近平自去年10月達成貿易休戰以來的首次會面。3名了解行程安排的消息人士告訴路透，此次峰會蒙上一層陰影，原因在於這類通常需要數個月精心籌備的活動，川普政府卻在最後一刻才進行規劃，令中方感到挫折。

除了中國投資的許可外，不確定性還包括棘手的關稅問題，以及川普是否會比照加拿大、英國與德國領袖近期對中國進行國是訪問的規格，率領一支備受矚目的商業代表團同行。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）約翰桑頓中國中心（John L. Thornton China Center）主任何瑞恩（Ryan Hass）表示：「這感覺像是一場不斷縮水的國是訪問。外界對此行能達成什麼目標的期望，似乎一天比一天小。」

白宮、財政部、美國貿易代表署（USTR），以及中國商務部與外交部，均未對峰會前景的置評請求做出回應。

1名美國官員上月向路透表示，川普將於3月31日至4月2日訪問中國。中國尚未證實此行程，但中國外交部長王毅8日表示，交流議程「已擺在桌面上」，「雙方需要做的是進行充分準備，為管控現有分歧創造有利環境。」

2名消息人士指出，華府最近才開始為此行舉行工作層級的跨部會規劃會議，對於北京期望經過精心安排的國是訪問來說，所剩時間不多。

美國官員將此次訪問視為今年可能舉行的4次「川習會」之一。1名了解籌備進展的人士表示，財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰本週在巴黎的會面，將聚焦於北京峰會可能達成的具體成果。

2名消息人士透露，美國駐北京大使龐德偉（David Perdue）正積極推動籌組CEO代表團，美國駐中官員也已向相關企業進行初步接觸。但3名消息人士指出，與財政部共同主導峰會議程的美國貿易代表署，一直不願帶領CEO隨行，以確保焦點集中在「管理貿易」（managed trade）上。

3名消息人士表示，川普團隊仍可能在最後一刻拼湊出一支執行長代表團。每年吸引數十名美國頂尖高階主管蜂擁而至的「中國發展高層論壇」（China Development Forum），將在峰會前一週舉行。

2名消息人士稱，在短影音平台TikTok被迫從美國撤資後，為確保中國在美國的投資，北京希望獲得安全保證。

川普今年1月邀請中國車廠在美國建廠，但1名美國官員表示，川普並未像對待日本、南韓與台灣那樣，全力確保來自中國的投資承諾。部分共和黨國會議員已警告財政部長貝森特，華府不應降低對中國投資的防護措施。

關稅則是一個潛在的引爆點。美國最高法院上月廢除川普根據緊急法規，對中國及其他國家加徵的10％芬太尼相關關稅。1名美國官員表示，川普政府已告知北京，將依據另一項法律重新徵收該關稅。

然而，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）上月向美國廣播公司新聞網（ABC News）表示，此次峰會的目的「不是為了貿易而戰」，而是為了「維持穩定，確保中國人履行我們協議中他們該負的責任，購買美國農產品、波音客機，以及其他東西，並確保他們向我們運送我們需要的稀土。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法