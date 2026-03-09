擊敗1.9萬汪星人！全球最大狗展 罕見「克倫伯獵犬」奪總冠軍

克倫伯獵犬「布魯因」擊敗近1萬9000隻參賽犬，奪得2026年英國克魯夫茨犬展全場總冠軍，其傲嬌性格與優雅儀態成為話題。（法新社）

英國年度名犬盛事「克魯夫茨（Crufts）犬展」2026年度結果揭曉，1隻名為「布魯因」（Bruin）的克倫伯獵犬（Clumber Spaniel），成功在近1萬9000隻參賽犬中脫穎而出，奪得最高榮譽「全場總冠軍（Best in Show）」。這項在伯明罕舉行的賽事是全球規模最大的犬展之一，布魯因也成為該犬種史上少見的頂尖贏家。

根據英國廣播公司（BBC）報導，今年共有1萬8698隻狗參與各項比賽，數量較2025年增加123隻。由主人考克斯（Lee Cox）親自牽引的布魯因，在展覽期間先是奪得「槍獵犬組（Gundog group）」冠軍，隨後在8日的最終評選中獲得評審青睞，抱走這座擁有130多年歷史的指標性獎杯。

克倫伯獵犬在台灣相對罕見，但在這場全球頂尖賽事中，牠成功抵擋了多個熱門犬種的挑戰。角逐最後總冠軍的競爭者實力堅強，包括西藏獒犬（Tibetan Mastiff）「維京」（Viking）、潘布魯克威爾斯柯基犬（Pembroke Welsh Corgi）「海柔爾」（Hazel），以及迷你雪納瑞（Miniature Schnauzer）「史賓瑟」（Spencer）。

儘管柯基與雪納瑞因其可愛外型在社群媒體擁有極高人氣，但評審最終認定布魯因的標準體態與賽場表現更勝一籌。布魯因與主人也因此獲得肯德爾紀念獎杯（Kendall Memorial Trophy），以及200英鎊（約新台幣8200元）的獎金。

在領獎時，考克斯表示對結果感到難以置信；他形容布魯因是一隻「非常特別的狗」，是他生命中難得的夥伴。考克斯透露，布魯因私底下其實「有點像個diva（傲嬌大咖）」，非常有主見且喜歡按照自己的方式做事，但在比賽現場從未讓他失望。

克魯夫茨犬展由英國皇家育犬協會（The Royal Kennel Club）主辦，歷史可追溯至19世紀。主辦單位行政總裁艾德格（Jannine Edgar）祝賀考克斯與布魯因奪冠，並強調兩者在賽場上的默契與技巧，使其成為本屆當之無愧的冠軍得主。

