    國際

    印尼最大垃圾山坍塌釀4死 逾200搜救人員到場搶救

    2026/03/09 17:22 中央社
    印尼最大垃圾掩埋場昨天發生坍塌事故，至少造成4人死亡，另有5人失蹤。當局已出動包括警察、軍方在內的逾200名搜救人員、17台挖土機，持續搜救失蹤者。（美聯社）

    印尼官員今天表示，國內最大垃圾掩埋場昨天發生坍塌事故，至少造成4人死亡，另有5人失蹤。當局已出動包括警察、軍方在內的逾200名搜救人員、17台挖土機，持續搜救失蹤者。

    雅加達地方救難機構負責人德西亞娜（Desiana Kartika Bahari）表示，坍塌事故發生在昨天，地點是首都雅加達郊區勿加西（Bekasi）的班達爾歌邦（Bantargebang/Bantar Gebang）垃圾掩埋場。

    這個垃圾掩埋場占地約110公頃，每天進場的垃圾量約為6500至7000公噸。

    德西亞娜說，推測事故很可能是因大雨引起，「從（上週六）晚上開始就一直下雨，垃圾山變得不穩定」。

    事故發生時，現場正有多輛卡車卸載垃圾，旁邊甚至還有一間小吃攤。她指出，「失蹤者包括卡車司機和拾荒者」，垃圾掩埋場內可能還有更多人被埋。

    印尼最大垃圾掩埋場昨天發生坍塌事故，至少造成4人死亡，另有5人失蹤。（法新社）

