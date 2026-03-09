伊朗威脅沒收海外僑民資產 與美以合作將被清算

旅美伊朗僑民日前於洛杉磯集會慶祝美、以對伊朗的軍事打擊。此類海外表態正是伊朗司法機構威脅沒收、清算資產的鎖定目標。（美聯社檔案照）

伊朗司法機構週一正式發出嚴厲威脅，宣布將沒收並處罰所有被認定與美國、以色列「合作」的海外僑民資產。這項舉動被視為德黑蘭當局在軍事衝突升溫之際，針對流亡海外的異議人士與反政府勢力發動的新一輪「法律戰」，企圖透過斬斷經濟命脈，嚇阻海外伊朗社群對外部敵對勢力的支持。

根據《法新社》報導，伊朗司法機構表示，將對旅居海外並與「敵對國家」美國及以色列協作的伊朗公民採取法律行動，其在伊朗境內的所有房產、資金及其他資產將被沒收。

自2022年庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾遭警察逮捕後去世，引發大規模抗爭以來，伊朗政權持續加強對海外僑民的壓制，此次將財產扣押與地緣衝突掛鉤，被分析人士視為對海外「通敵者」的最終通牒。

外界分析指出，伊朗長期以來一直試圖對居住在歐洲及北美的龐大僑民社群施壓。過去幾年，德黑蘭曾多次指控海外人士資助國內騷亂或從事間諜活動。這項最新的資產扣押令，不僅針對個人的經濟利益，更是對其留在國內家屬的一種連坐式威嚇。

據報導，這並非伊朗首次動用財產權作為政治工具，但針對「所有與美以合作者」的廣泛定義，顯示出其打擊範圍已不再侷限於傳統的政治領袖，而是擴大到任何具備國際影響力的海外公民。

這項司法清算令發布之際，波斯灣的軍事局勢正處於極度緊繃。伊朗持續向海灣多國發射飛彈與無人機，巴林規模龐大的馬梅爾（Al Ma'ameer）石油設施週一遭擊中引發大火。卡達、科威特及沙烏地阿拉伯也通報多起攔截行動。受航運中斷疑慮影響，國際油價已推升至2022年俄烏戰爭以來最高水準。

