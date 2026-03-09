反腐波及 中國人大代表近1年58人去職多於前2年總和

中國全國人大常委會委員長趙樂際進行常委會工作報告指出，過去1年（2025年3月至2026年2月）全國人大多達58名代表被終止資格，這一數字高於之前兩年（2023年3月至2025年2月）總和的54人。（歐新社）

中國全國人大常委會委員長趙樂際今天在人大全體會議作常委會工作報告。內容顯示，過去1年（2025年3月至2026年2月）全國人大多達58名代表被終止資格，這一數字高於之前兩年（2023年3月至2025年2月）總和的54人。

在歷屆中國全國人大會議中，由人大常委會委員長進行的常委會工作報告，受關注程度遠不及中國國務院總理進行的「政府工作報告」。但在中共總書記習近平去年加大軍隊、金融等多個領域反腐下，上述數字似乎凸顯反腐所帶來的影響。

新加坡聯合早報報導，根據大會發布的報告附件，過去1年全國人大共終止58名代表的資格，其中罷免55人，辭職3人。而在補選7名代表後，本屆全國人大代表人數還剩下2878人。

經過比對，在全國人大常委會2024、2025年的報告中，報告提出前1年被終止代表資格的人數，分別為24人及30人，總計54人，低於2026年報告前1年的58人。

此外，根據同樣3份報告，全國人大在2024、2025年報告前1年各補選了3名代表，總計6人，也低於2026年報告前1年補選的7人。

