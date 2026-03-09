普廷錄影頻咳畫面外流 73歲強人官方毛片遭秒刪

俄羅斯總統普廷5日在莫斯科克里姆林宮出席活動。近日1段他錄製婦女節致詞時頻頻咳嗽的未剪輯影片曾短暫出現在官方頻道。（法新社）

俄羅斯總統普廷8日在官方頻道發布的1段致詞影像引發關注。這不是因為內容有重大政策轉向，而是因為他在婦女節當天錄影時頻頻咳嗽並要求重錄，這段原本應被修剪的影片在克里姆林宮Telegram頻道短暫現蹤數分鐘後即遭刪除。

根據美國《新聞週刊》（Newsweek）報導，這段影片與普廷為3月8日國際婦女節錄製的致詞有關。畫面顯示現年73歲的普廷在錄影過程中多次咳嗽、清喉嚨，並一度指向自己的喉嚨位置。影片中他對工作人員表示：「讓我再說一遍，因為我的喉嚨有點沙啞，今天我說了很多話。」

英國媒體與俄羅斯Telegram頻道指出，這段未剪輯影片曾在克里姆林宮官方頻道出現數分鐘，隨後被刪除。

正式版本刪除NG畫面 致詞內容聚焦女性貢獻

隨後發布的正式版本中，相關咳嗽與停頓畫面已被完全剪輯。在官方最終版本的影片中，普廷向俄羅斯女性表達祝賀，並稱俄羅斯社會「始終以最溫暖的情感慶祝這個節日」。他在致詞中也提到，在「特別軍事行動」地區工作的女性，包括在頓巴斯（Donbas）與「新俄羅斯」（Novorossiya，俄羅斯對烏克蘭東南部的歷史稱呼）地區從事各項工作的女性。

影片被指疑似誤發 AI檢測顯示影像可能為真

部分媒體推測這段未剪輯影片可能是誤發後被迅速刪除。報導指出，將影片交由AI檢測工具分析後顯示，該影像極高機率為真實畫面。《新聞週刊》表示已向克里姆林宮方面詢問相關情況，目前尚未獲得回應。

自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，外界不時對普廷的健康狀況提出各種未經證實的說法，包括罹患帕金森氏症或癌症等。不過西方情報官員表示，目前沒有跡象顯示普廷患有嚴重疾病，克里姆林宮也多次重申普廷健康狀況良好。

