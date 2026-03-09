能對住宅區投白磷彈嗎？以軍空爆黎南惹議遭控非法

人權觀察（HRW）指控以軍近期在黎巴嫩南部城鎮使用白磷彈。圖為2024年3月，以軍轟炸黎南村莊馬爾卡巴（Markaba）時空中升起濃煙的畫面。（法新社）

人權觀察（Human Rights Watch, HRW）9日指控，以色列軍方本月初在黎巴嫩南部城鎮上空非法使用白磷彈。該組織表示，已核實並定位7張影像，顯示白磷彈在住宅區上空空爆並引發火勢。

根據《法新社》報導，總部位於紐約的人權觀察發布報告指出，以色列軍方於3日在黎巴嫩南部城鎮約莫爾（Yohmor）的民宅上空，非法使用了火砲發射的空爆白磷彈。該組織強調，已查證並對7張影像進行地理定位，畫面顯示空爆白磷彈落入該鎮的住宅區。當地民防人員隨後趕往現場，撲滅了至少兩棟房屋與一輛汽車的火勢。

白磷是一種接觸氧氣即會燃燒的化學物質，在軍事上通常被用來製造煙幕或照明戰場。然而這種彈藥也具備燃燒武器的特性，若直接接觸人體可能造成嚴重燒傷，並引發呼吸道損傷、器官衰竭與死亡。

自上週黎巴嫩真主黨發動攻擊後，儘管2024年曾達成停火協議，以色列仍持續對真主黨目標發動空襲，並派遣地面部隊進入邊境地區。以色列軍方已多次呼籲，居住在距離邊境約30公里的利塔尼河（Litani River）以南民眾應盡速撤離。黎巴嫩當局統計，以色列的攻擊已造成至少394人喪生，並有超過50萬人登記為流離失所者。

歷史爭議不斷 黎巴嫩控以軍噴灑嘉磷塞

人權觀察黎巴嫩研究員凱斯（Ramzi Kaiss）在報告中警告，以軍在住宅區非法使用白磷極度令人擔憂，將對平民造成悲慘後果。他呼籲各國應立即暫停對以色列的武器銷售與軍事援助，並施壓停止發射此類彈藥。黎巴嫩官方上個月也曾指控以色列在邊界噴灑嘉磷塞（glyphosate）除草劑，將其定調為針對環境的犯罪。

