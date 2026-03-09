為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美以狂轟油庫畫面曝！ 德黑蘭下「石油雨」全城瀰漫燒焦味

    2026/03/09 14:21 即時新聞／綜合報導
    美以7日聯手襲擊伊朗一座石油儲存設施，德黑蘭上空可見火焰和濃濃黑煙。（美聯社）

    美國與以色列7日夜間空襲伊朗5座石油儲存設施，現場火勢猛烈，熊熊火焰直竄天際，直到清晨時分，空氣中仍瀰漫濃烈燒焦與油味，首都德黑蘭上空籠罩大片黑雲，甚至降下帶有油汙的黑色雨水，在汽車和街道上留下深色汙漬。

    據美國有線電視新聞網《CNN》 目擊，沙赫蘭（Shahran）油庫是德黑蘭最大的燃料儲存設施之一，儘管夜間空襲已持續數小時，但仍有多個儲罐在燃燒。滾滾濃煙從油庫飄向德黑蘭市中心，引發了罕見的「黑雨」現象。記者形容，「落下的雨水看起來像混著石油」，地面與牆面都被染成黑色。

    伊朗紅新月會（IRCS）呼籲民眾盡量待在室內，稱石油設施爆炸後，雨水可能變得「有毒」，恐灼傷皮膚或導致肺部損傷，影響人體健康。

    美以聯手空襲伊朗一座石油儲存設施後，德黑蘭上空布滿黑煙。（美聯社）

