    金正恩緊牽愛女觀賞婦女節演出 知名主播李春姬也現身

    2026/03/09 14:07 即時新聞／綜合報導
    北韓領導人金正恩（右）8日在平壤體育館與愛女金主愛（左）一同觀看紀念三八國際婦女節的文藝表演。（法新社）

    北韓中央通信社（KCNA，朝中社）報導，北韓國務委員會委員長金正恩8日在平壤體育館與夫人李雪主、女兒金主愛（音譯）一同觀看紀念「三八」國際婦女節的文藝表演。席間金正恩與金主愛牽手觀看演出，並發表演說讚揚北韓婦女的功勞。

    韓聯社報導，金正恩8日表示，「女性特有的力量、才能和無比高潔的自我犧牲精神，推動北韓革命更迅速地勝利前進。」

    金正恩強調，北韓婦女將持續為推動國家和睦、富強發揮重要作用，「在北韓特色社會主義發展方面，婦女肩負的責任和作用將無法被取而代之。」

    韓聯社提及，北韓官媒將金主愛稱作「心愛的女兒」，同時發布金正恩與金主愛牽手觀看演出的照片，明顯意在強調金主愛的地位。

    當天，北韓外交部長崔善姬、北韓中央電視台主播李春姬，以及金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會總務部長金與正，均與金正恩一同坐在觀禮席第一排，相當引人注目。

    北韓通常將「三八」國際婦女節視作為國家級節日，透過隆重的紀念儀式加強內部團結。

    除上述文藝表演之外，北韓8日在人民文化宮舉行紀念第116次國際婦女節中央報告會；7日至8日，「2026三八國際婦女節紀念全國道級馬術比賽」則在平壤美林馬術俱樂部舉行，崔善姬和金與正都親自出席。

