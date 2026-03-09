中國留學生被迫服役？傳普廷招「俄粉」當炮灰 俄外交部急澄清

俄羅斯一名女子走過一塊廣告牌，上面印有俄士兵圖像並寫著「俄羅斯的驕傲」。（美聯社）

俄烏戰爭持續4年，外媒曝光，由俄羅斯聯邦安全局（FSB）負責的招募網在全球進行誘騙性招兵，俄羅斯官方對此尚無回應，不過，俄羅斯外交部昨（8）日發聲明，駁斥「在俄中國留學生須強制在俄武裝部隊服役」的消息。

西班牙《國家報》（EL PAÍS）7日揭露，目前共有近2000名俄羅斯招募的非洲士兵在烏克蘭前線參戰。報導援引國際調查機構Inpact的報告說，許多人赴俄求學或受高薪工作承諾吸引，完全不知道自己即將以「炮灰」身分被投入戰場。

請繼續往下閱讀...

Inpact指出，自2023年至2025年間，有來自35個非洲國家的1417名公民被俄羅斯招募，其中316人已經死亡，推測「這些數字恐冰山一角」。報告舉例一名25歲、來自塞內加爾的迪奧普（Malick Diop），2023年獲得俄羅斯國立大學的獎學金，然而一抵達當地，就被帶到軍隊擔任廚師並被派往烏克蘭。

俄羅斯外交部8日在Telegram發聲明，駁斥近來在中國網路盛傳「強迫中國留學生服役」的消息，強調相關內容是西方在混合戰爭下散布的謠言，意在引發受眾的負面情緒反應。多家俄媒稱，部分不懷好意的媒體刻意曲解，目的是誤導輿論、破壞俄中關係並抹黑俄國內狀況。

中國駐符拉迪沃斯托克（海參崴）總領館今年2月提醒中國公民，18歲至65歲之間的外籍男性，如申請俄羅斯長期居留許可，須同意在俄羅斯軍隊或俄羅斯聯邦緊急情況部救援軍事單位至少服役一年。消息引起中國網友關注，擔憂在俄留學和經商者等的安全，甚至有自家人嘲笑支持俄羅斯入侵烏克蘭的「俄粉」「好機會來了」。

中共鷹派媒體《環球時報》前總編輯胡錫進為此公開表示，中國留學生在俄已突破6.6萬人，「大家都須多加小心，防止稀里糊塗成了『壯丁』。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法