伊朗女足拒唱國歌返國恐遭迫害 各界呼籲展開救援

女足亞洲盃伊朗代表隊，近日拒唱國歌被伊朗官媒痛斥是「叛徒」，返國恐遭迫害。（法新社）

伊朗為了報復美國、以色列的空襲，持續濫炸中東各國。在澳洲參加女足亞洲盃的伊朗代表隊，近日開賽時拒唱國歌，被伊朗官媒痛斥是「叛徒」，因此她們返國後恐會遭到迫害，各界紛紛呼籲對其展開救援。

據《CNN》報導，伊朗女足2日比賽時曾拒絕合唱國歌，到了5日與地主澳洲隊對陣時，有消息人士透露伊朗選手們被脅迫開口唱國歌，到了8日伊朗隊以0：2輸給菲律賓確定淘汰準備回國，外界開始擔心她們的安危。

從社群媒體上流傳的影片可以看到，8日晚間載著伊朗女足的巴士駛離球場時，有不少反伊朗政權的人士圍在旁邊，高喊著「救救我們的女孩」，這些人顯然相當憂心女足返國後會被追究叛國罪。

流亡美國的伊朗末代王儲芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）對此發文，直指伊朗女足勇敢地採取了公民不服從的做法，假如回到伊朗將面臨嚴重的後果，因此他呼籲澳洲能伸出援手。

不過，伊朗女足總教練賈法里（Marziyeh Jafari）表示，球隊很渴望回國，至少就她而言希望儘快返回伊朗與家人團聚。澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong），則拒絕就女足一事做出評論，僅表示澳洲會和伊朗人、特別是伊朗女人和女孩站在同一邊。

