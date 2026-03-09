革命反世襲竟變父傳子 伊朗新領袖竟是「最神祕之子」

伊朗9日宣布，任命穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接替其父哈米尼擔任最高領袖。（法新社資料照）

伊朗官方宣布，由已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的兒子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接任最高領袖。這名長期隱身權力核心、極少公開露面的神祕人物，在美國與以色列空襲造成伊朗高層重大傷亡後走上政治舞台中央。

《紐約時報》報導指出，伊朗官方於週一凌晨宣布現年56歲的穆吉塔巴接掌最高權力。穆吉塔巴長期在領袖辦公室負責協調軍事與情報運作，卻始終保持極致低調。隨著其父在美以空襲中遇難，穆吉塔巴正式接任伊朗最高領袖一職。

穆吉塔巴被普遍視為與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關係密切的接班人選，在軍事體系中擁有深厚人脈。他在專家會議（Assembly of Experts）的視訊會議中獲得多數教士支持，且具備成為宗教領袖所需的什葉派宗教學術資格，並曾在神學院授課。在以色列空襲庫姆（Qum）1棟原本可能作為會議地點的建築後，該委員會為確保安全改以線上方式進行表決。

背棄反世襲革命初衷 政權危機下的權力集中

這項人事任命引發了體制內的巨大矛盾，因為1979年伊斯蘭革命的核心目標之一即是終結世襲。哈米尼生前曾向親信表示，不希望其子繼承權位以避免淪為世襲制。但在政權核心面臨重大傷亡的極端危機下，伊朗精英階層顯然迅速達成共識，選擇父子接班來維持體制穩定。

穆吉塔巴的繼位獲得了前國會議長、國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）的支持，後者在國安事務中具備影響力。2人是長期的政治盟友，且在武裝部隊體系中皆具備人脈基礎。這項權力轉移信號顯示，伊朗在面臨持續空襲的狀態下，正加速鞏固權力結構以維持政治連續性。

儘管獲得權力集團支持，穆吉塔巴仍需面對深陷分裂的伊朗社會。德黑蘭分析家拉馬蒂（Mehdi Rahmati）警告，這種接班模式可能引發公眾強烈反感與抵制風險。此外，美國總統川普已公開表示穆吉塔巴「不可接受」，並稱新領袖若未獲美方認可將難以長久，顯示如何處理與華盛頓的對峙將是新政權面臨的首要挑戰。

