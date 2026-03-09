逾百伊朗人深夜急撤黎巴嫩 搭乘俄航班「目的地未明」

一架中東航空公司的客機7日從貝魯特國際機場起飛。（法新社）

以色列當地時間昨（8）日凌晨對黎巴嫩首都貝魯特市中心一家酒店進行新一波空襲，並稱目標是在黎巴嫩首都活動的伊朗革命衛隊（IRGC）指揮官。一名黎巴嫩官員透露，包括外交官在內的逾百名伊朗人，已於7日深夜搭乘俄羅斯飛機，撤離貝魯特。

綜合媒體報導，美國和以色列聯手空襲伊朗，擊斃最高領袖哈米尼後，伊朗扶持的黎巴嫩真主黨攻擊以色列進行報復。對此，以色列近日陸續對包括黎巴嫩首都貝魯特在內的目標發動空襲。

一名黎巴嫩官員8日表示，「總共有117名伊朗人，其中包括外交官和大使館工作人員，已搭乘一架俄羅斯飛機從貝魯特撤離，該班機於7日深夜至8日凌晨離開」，該官員僅透露航班飛往土耳其，未說明最終目的地；並指出，伊朗大使館事先通知黎巴嫩政府，將在貝魯特國際機場進行撤離。

在這項撤離行動發生之前，黎巴嫩政府5日宣布禁止伊朗革命衛隊（Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC）在境內進行任何潛在軍事活動，並對進入黎巴嫩的伊朗人實施簽證限制。伊朗革命衛隊是黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）的主要支持者之一，此舉旨在進一步收緊對親伊朗的真主黨的壓力。

