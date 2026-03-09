為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    逾百伊朗人深夜急撤黎巴嫩 搭乘俄航班「目的地未明」

    2026/03/09 11:26 即時新聞／綜合報導
    一架中東航空公司的客機7日從貝魯特國際機場起飛。（法新社）

    一架中東航空公司的客機7日從貝魯特國際機場起飛。（法新社）

    以色列當地時間昨（8）日凌晨對黎巴嫩首都貝魯特市中心一家酒店進行新一波空襲，並稱目標是在黎巴嫩首都活動的伊朗革命衛隊（IRGC）指揮官。一名黎巴嫩官員透露，包括外交官在內的逾百名伊朗人，已於7日深夜搭乘俄羅斯飛機，撤離貝魯特。

    綜合媒體報導，美國和以色列聯手空襲伊朗，擊斃最高領袖哈米尼後，伊朗扶持的黎巴嫩真主黨攻擊以色列進行報復。對此，以色列近日陸續對包括黎巴嫩首都貝魯特在內的目標發動空襲。

    一名黎巴嫩官員8日表示，「總共有117名伊朗人，其中包括外交官和大使館工作人員，已搭乘一架俄羅斯飛機從貝魯特撤離，該班機於7日深夜至8日凌晨離開」，該官員僅透露航班飛往土耳其，未說明最終目的地；並指出，伊朗大使館事先通知黎巴嫩政府，將在貝魯特國際機場進行撤離。

    在這項撤離行動發生之前，黎巴嫩政府5日宣布禁止伊朗革命衛隊（Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC）在境內進行任何潛在軍事活動，並對進入黎巴嫩的伊朗人實施簽證限制。伊朗革命衛隊是黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）的主要支持者之一，此舉旨在進一步收緊對親伊朗的真主黨的壓力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播