陷贈禮風波！高市內閣支持率降至64.1％ 日媒：仍是高水準

日媒最新民調顯示，日本首相高市早苗率領的內閣支持率為64.1%，依然維持高水準。（彭博資料照）

日本首相高市早苗7日剛剛過65歲生日，日媒《共同社》7日至8日實施了日本全國電話輿論調查（電話民調），結果顯示，高市早苗內閣支持率為64.1%，依然維持較高水準。

《共同社》報導，儘管相比上一次2月民調結果下跌了3.2個百分點，但依然維持較高水準。不支持率為24.0%，較上次民調增加0.1個百分點。

民調顯示，對於日本放寬武器出口規則、允許出口殺傷性武器，認為「不應該允許」的受訪者占56.6%，高於認為「應該允許」的36.9%；「擔憂」與「在一定程度上擔憂」中東局勢惡化對日本國民生活造成影響的回答，合計為85.4%。

此外，對於高市早苗向自民黨甫當選眾議員發放「當選賀禮」的禮品目錄，認為「不妥當」的占65.7%，認為「妥當」的為30.2%。

報導稱，由於眾議院解散，提交2026年度預算案的時間較往年晚了約1個月，政府和執政黨將爭取於本月內通過。對此，贊成縮短審議時間的受訪者占47.1%，反對的占46.5%，幾乎不相上下。

而對於美國、以色列對伊朗發動攻擊是否違反國際法，日本政府目前迴避對此作出評價。對於政府的做法表示「支持」的占50.0%，「不支持」的占42.9%。「不擔憂」與「不太擔憂」中東局勢惡化對生活造成影響的回答，合計為13.7%。

