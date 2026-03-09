為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    國際油價飆漲 川普：摧毀伊朗核威脅小小代價

    2026/03/09 10:11 中央社
    伊朗戰爭影響中東原油生產和運輸，導致國際油價飆漲，美國總統川普今天對此表示，這只是為了消除伊朗核計畫威脅所付出的「小小代價」。（美聯社）

    伊朗戰爭影響中東原油生產和運輸，導致國際油價飆漲，美國總統川普今天對此表示，這只是為了消除伊朗核計畫威脅所付出的「小小代價」。（美聯社）

    伊朗戰爭影響中東原油生產和運輸，導致國際油價飆漲，美國總統川普今天對此表示，這只是為了消除伊朗核計畫威脅所付出的「小小代價」。

    法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「短期油價上漲，伊朗核威脅一旦被摧毀，油價將迅速回落。對美國乃至全世界的安全與和平而言，這只是極小代價。只有愚蠢的人才會有不同看法！」

    「華爾街日報」報導，美國原油期貨價格上週漲幅達35.6%，創下1983年後最大單週漲幅後，今天傍晚交易時段再度大漲，漲幅一度高達20%。自2022年俄烏戰爭衝擊能源市場以來，油價首次漲破每桶100美元。

    在短短幾個交易日內，國際油價每桶已漲逾40美元，西德州中級原油（WTI）期貨曾於2008年7月3日飆升至每桶145.29美元，如今距離這項歷史高點似乎已不再遙不可及。

    倘若荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）長期阻礙中東原油進入市場，經通膨調整後，原油價格恐漲至每桶約215美元，刷新歷史紀錄。

