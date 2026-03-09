李在明政府如願！韓美啟動自由護盾聯演 野外機動訓練規模減半

代號「自由護盾」的韓美聯合軍事演習已於本月9日正式展開。圖為去年8月「乙支自由護盾」畫面。（美聯社資料照）

韓媒報導，代號「自由護盾」（Freedom Shield，FS）的韓美聯合軍事演習已於本月9日正式展開。

韓聯社報導，演習將持續至本月19日，約有1萬8000餘名兵力參與，規模大致與去年相同。然而，演習期間韓美僅共同實施22場野外機動訓練（FTX），不到去年同期51場的一半水準。

請繼續往下閱讀...

前總統尹錫悅執政期間，韓美主要在3月的「自由護盾」演習和8月的「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield，UFS）期間，集中實施野外機動訓練；但李在明政府傾向於全年分散實施，稍早更遭到美方反對，一度無法達成共識。

韓聯社分析，韓美可能考量美國總統川普（Donald Trump）將於3月31日至4月2日訪中，有必要調整演習規模，為川普與北韓領導人金正恩重啟對話創造條件，遂大幅減少野外機動訓練場次。

李在明上任後試圖改善兩韓緊張關係，但相關努力迄今仍遭北韓拒絕。平壤向來對韓美聯合軍演相當敏感，將其定義為「侵朝演習」，此次也可能以發射彈道飛彈等方式進行武力示威。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法