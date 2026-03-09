中東戰火波及杜拜航班大亂 中國遊客花25萬元搶機票回國

美國和以色列聯手打擊伊朗，伊朗隨即反擊，全球最繁忙的航空樞紐之一——杜拜國際機場，陷入前所未有的混亂狀態。（法新社）

美國和以色列聯手打擊伊朗，伊朗隨即反擊，引發全球航空交通的嚴重動盪。隨著多個國家相繼宣布關閉領空，全球最繁忙的航空樞紐之一——杜拜國際機場，陷入前所未有的混亂狀態。在「歸國無期」的巨大焦慮與恐慌下，有中國旅客甚至被迫買下1張僅存的頭等艙單程機票，票價高達令人咋舌的人民幣5萬4000元（將近新台幣25萬元）。

中國新聞週刊7日報導，這場突如其來的航空癱瘓，源於近日美以與伊朗的軍事衝突與飛彈攻擊，導致周邊領空安全性驟降。大量國際航班被迫延誤或直接取消，導致數以千計的各國旅客滯留當地，其中也包括大批來自中國與香港的遊客。杜拜雖然正逐步恢復有限度的航班服務，但對於已經受困數日的旅客而言，每一分每一秒都充滿煎熬。

據報導，2月底抵達杜拜的中國旅客劉怡（化名），旅程才剛開始短短1天，便因為當地突然響起的爆炸聲，與淒厲的空襲警報而被迫中止。她表示，事發當下必須緊急躲避至飯店的地下停車場，隨後的整整2天，她完全不敢踏出飯店一步。

在滯留杜拜的6天期間，劉怡為了尋求返國的機會，先後預訂十幾次不同時段與航空公司的機票，卻接連經歷7次航班被臨時取消的絕望打擊。眼看正常管道返家無期，加上當地的緊張氛圍持續蔓延，劉怡最終在別無選擇的情況下，咬緊牙關買下1張僅存的頭等艙單程機票，票價高達人民幣5萬4000元。

此次中東危機不僅打亂了旅客的行程，更對航空票價造成劇烈衝擊。受到事件影響，由杜拜飛往亞洲的機票價格瞬間飆漲。所有常規的經濟艙機票幾乎被搶購一空，而部分僅存的直航經濟艙票價，更狂飆至人民幣1萬5000元以上（將近新台幣7萬元）。這與衝突發生前，同期前往杜拜往往不到人民幣3000元（約新台幣1.4萬元）的票價，形成極為強烈的對比。

相較於花費重金購買頭等艙，另一些具備技術背景或熟悉旅遊規劃的旅客，則選擇不同的「自救」途徑。另一名旅客趙志（化名）的經歷堪稱曲折離奇。他不久前才剛從遭遇空襲的阿富汗驚險逃離，以為抵達阿拉伯聯合大公國後能喘口氣，未料甫一降落，又被困在同樣面臨空襲威脅的杜拜。

面對杜拜機場航班反覆取消、現場秩序混亂且一票難求的困境，趙志在滯留6天後決定採取非常手段。他通宵熬夜編寫一套電腦程式，同時開啟4個網頁瀏覽器，進行高頻率的自動搶票。經過一番激烈的廝殺，他終於成功搶到1張必須經由馬來西亞吉隆坡轉機、最終前往深圳的機票。

