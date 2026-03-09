為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普：伊朗新領袖人選若未獲認可會撐不久

    2026/03/09 01:54 中央社

    伊朗準備公布遇刺最高領袖哈米尼接班人之際，美國總統川普今天警告，伊朗下一任最高領袖人選若未獲得他的同意，將難以長久掌權。

    法新社報導，哈米尼（Ali Khamenei）因美國、以色列聯手於9天前對其官邸空襲而身亡，中東隨即陷入戰火。伊朗專家會議（Assembly of Experts）成員透露，已經秘密舉行會議選出新領袖，但未公布人選，只表示即將對外宣布。有人認為，現年56歲的哈米尼之子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）將接替其父。

    川普先前曾提出對伊朗新領袖任命擁有發言權的要求，並表示哈米尼之子是不可接受的「輕量級」人物。

    他今天接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問，談到伊朗新領袖時表示，「他必須得到我們的批准」，「如果沒有得到我們的認可，他撐不了多久。」

    但是伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）強調，這完全是伊朗單方面的決定，「不允許任何人干涉我們內政」。阿拉奇稍早在美國國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目中，要求川普就這場不斷升級的戰爭「向區域內的人道歉」。

    穆吉塔巴．哈米尼因與伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）關係密切，被視為保守派人物。

    以色列軍方已經對任何接班人選提出警告說：「我們會毫不猶豫將你鎖定為攻擊目標。」（編譯：何宏儒）1150309

